Sociedad

Confirmación de brote de triquinosis en Córdoba: 65 casos registrados

Las investigaciones apuntan a que los contagios provendrían del consumo de chacinados de elaboración casera.

21/09/2025 | 13:31Redacción Cadena 3

FOTO: Confirmación de brote de triquinosis en Córdoba: 65 casos registrados

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó un brote de triquinosis que ya afecta a varias ciudades de la provincia y encendió una alerta sanitaria para la población con 65 casos confirmados.

Según el reporte oficial, se notificaron 65 casos, los cuales 28 fueron en Serrano, 14 en Río Cuarto, 11 en la ciudad de Córdoba, 5 en Alpa Corral, 4 en Wenceslao Escalante y 3 en Colonia Tirolesa, se supo que diez pacientes requirieron internación y uno continúa hospitalizado, mientras el resto recibe tratamiento ambulatorio con buena evolución.

Las investigaciones apuntan a que los contagios provendrían del consumo de chacinados de elaboración casera —como salames y chorizos— obtenidos en faenas familiares, aunque también se detectaron productos infectados en el circuito comercial.

La triquinosis se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, hinchazón de párpados, diarrea y vómitos.

Las autoridades sanitarias, junto al Senasa y organismos de control alimentario, pidieron a la población extremar cuidados: consumir solo productos con rótulo oficial, evitar carnes y chacinados de origen dudoso y recordar que la salazón o el ahumado no eliminan el parásito.

Lectura rápida

¿Qué brote se confirmó en Córdoba? Un brote de triquinosis con 65 casos registrados.

¿Quién lo confirmó? El Ministerio de Salud de Córdoba dio la alerta sanitaria correspondiente.

¿Cuándo se reportaron los casos? El reporte oficial se realizó recientemente.

¿Dónde están ubicados los casos? Los casos se registraron en Serrano, Río Cuarto, Córdoba, Alpa Corral, Wenceslao Escalante y Colonia Tirolesa.

¿Cómo se transmite la triquinosis? Por el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

[Fuente: Noticias Argentinas]

