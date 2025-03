Comunidades chorotes se esfuerzan por volver a empezar tras el temporal

En medio del barro, a un costado de la ruta, las comunidades chorote La Estrella y La Gracia intentan volver a empezar tras la devastadora inundación del río Pilcomayo.

Bajo precarios toldos de plástico sostenidos por palos, las familias desplazadas enfrentan la pérdida de sus hogares y pertenencias, incluyendo los útiles escolares que habían guardado para este año.

"En la primera inundación teníamos cosas guardadas, pero el río lo alcanzó y ya no se pueden utilizar", contó un papá de la zona. Entre los escombros y la desolación, la mayor preocupación es que los niños no pierdan el ciclo lectivo. “Sin educación no seremos nada”, repitió el padre con resignación y esperanza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aunque la asistencia alimentaria llega, las condiciones son críticas: no hay baños ni infraestructura básica, y las enfermedades acechan. El hospital de campaña instalado por la provincia reporta casos de gripe, fiebre y problemas gastroenterológicos, secuelas inevitables de la emergencia.

Sin embargo, el foco está puesto en los 45 alumnos que, a 8 kilómetros de la escuela, esperan retomar sus estudios.

José Luis Robles, director del Colegio de Misión La Paz, se acercó con tareas impresas y un mensaje claro: “Yo me voy a encargar de llevar actividad y cartillas para que no pierdan el año. Los chicos del colegio son mi prioridad, ellos no tienen nada para el estudio”.

El máximo esfuerzo está en que las personas no pierdan esa esperanza que es la educación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Robles, quien acompaña a la comunidad desde mayo, planea llevar cartillas y actividades para garantizar la continuidad escolar, priorizando a los chicos por encima de cualquier obstáculo burocrático.

Mientras el barro y las carencias persisten, las familias chorote resisten con una certeza: la educación es la salida.

Desde Cáritas Diocesana de la Nueva Orán piden colaboración con colchones, frazadas, pastillas potabilizadoras, repelentes para mosquitos, jabón, elementos de higiene personal y toallitas femeninas. Las donaciones se reciben en Cáritas Diocesana en Coronel Egües 231 en Orán y al teléfono 3878 62 39 19.

Informe de Elisa Zamora