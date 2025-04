Comerciante baleado: "No me quiero exponer más, creo que cerraré el negocio"

El martes 15 de abril, por la tarde, Álvaro estaba atendiendo su local de ropa ubicado en Provincias Unidas y Rueda. Una pareja entró con aparentes intenciones de comprar, pero el hombre, de 38 años, sacó un arma y lo amenazó. Luego, en un forcejeo, le disparó y más tarde, por un disparo de rebote o accidental, murió.

A una semana del hecho, Álvaro habló en Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y expresó: “Estoy transitándolo día a día, contenido por mi familia, sin trabajar, las piernas las tengo muy débiles. Estoy adaptándome. Soy una persona muy enérgica, esto me cambió todo. Tuve varios robos anteriores, pero no con estas características. Hubo uno con armas, no me dispararon, pero me robaron y huyeron”.

“No me quiero exponer más, creo que voy a cerrar el negocio. Veré como me reinvento. Quiero y necesito recuperarme física y psíquicamente”, comentó.

Y, sobre lo sucedido, relató: “Fue todo muy rápido, no recuerdo las palabras. Sí el disparo, ahí caí al piso y me arrastré al mostrador. Esto fue en la puerta de salida, yo me quería ir. No me desvanecí en ningún momento, pero tengo recuerdos perdidos”.

“Ingresaron buscando abrigos. Fueron segundos, no sé cómo fue. Quiero agradecerles a los médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Trabajo desde muy chico, esto me cambió la vida”, cerró.

Entrevista de Alberto Lotuf y Hernán Funes.