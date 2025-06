Clima en José C. Paz: temperaturas frescas y viento moderado para este 16 de junio

FOTO: Temperaturas frescas y cielo parcialmente nublado en José C. Paz

En la mañana del 16 de junio de 2025, José C. Paz despertará con temperaturas frescas que rondarán entre los 6 y 8 grados. Si bien se percibirá un ambiente algo frío, la presencia de luz solar ayudará a que los habitantes disfruten de un día más agradable. La humedad estará en torno al 75%, lo que acentuará la sensación térmica, especialmente en las horas tempranas del día.

Durante la tarde, se anticipa un leve ascenso en las temperaturas, alcanzando hasta 14 grados. Algunos períodos de sol alternarán con nubes dispersas. Los vientos del noreste aportarán una leve brisa, que podría aliviar la calidez en el transcurso de las horas. Este factor hará que la jornada se sienta más amena, a pesar de la humedad existente en la atmósfera.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estableciéndose entre los 6 y 8 grados. Es importante que los ciudadanos se abrigen adecuadamente, puesto que el viento podría acentuar la sensación de frío. Las condiciones de visibilidad se mantendrán óptimas, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado para observar las estrellas.

En cuanto a las condiciones generales, no se prevén lluvias significativas para este 16 de junio. No obstante, para los próximos días se estima un cambio en el clima, donde se podría presentar un descenso progresivo de las temperaturas, alcanzando mínimas de 4 grados y máximas que no superarían los 12 grados. Esto indicaría la llegada de días más fríos, típicos del invierno en la región.

Por lo tanto, José C. Paz seguirá experimentando un clima variante, ideal para el consumo de bebidas calientes y abrigarse bien antes de salir. La comunidad debe estar atenta a los próximos pronósticos y prepararse para las bajas temperaturas que se aproximan.

