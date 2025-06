Clima en Comodoro Rivadavia: frío y viento para el 19 de junio de 2025

La jornada del 19 de junio de 2025 en Comodoro Rivadavia se caracteriza por un clima frío y ventoso. Desde la mañana, se esperan temperaturas que oscilarán entre 1°C y 12°C, con una sensación térmica aún más baja debido a los vientos predominantes. Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas.

Por la tarde, se espera que el viento aumente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que generará un ambiente bastante incómodo para quienes se muevan al aire libre. A pesar de esta situación, no se anticipan lluvias significativas, aunque la visibilidad podría verse reducida en algunos momentos por la combinación de viento y nubosidad.

Ya en la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 1°C, con un cielo cubierto que mantendrá la sensación de frío. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir durante estas horas.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que las condiciones climáticas seguirán similares. Para el 20 de junio, se prevé que el frío persista, con mínimas que rondarán los 3°C y máximas de 11°C. El viento continuará siendo un factor relevante, con condiciones de baja visibilidad, y no se descartan chubascos menores al final de la semana.

