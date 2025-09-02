Chaco: detuvieron a un prófugo por asfixiar a otro hombre en Uruguay
El joven de 22 años se encuentra a la espera de su extradición.
02/09/2025 | 20:36Redacción Cadena 3
Un joven de 22 años que se encontraba prófugo por el presunto crimen de otro hombre mediante asfixia mecánica en Uruguay fue detenido en la ciudad chaqueña de Resistencia.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la investigación comenzó luego de un pedido de colaboración de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal a raíz de la causa encabezada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal N°42 de Uruguay.
En este contexto, los uniformados efectuaron diversas tareas de campo a fin de dar con el presunto asesino y constataron que residía en la provincia de Chaco.
Una brigada de División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Corrientes se dirigió a la provincia vecina y desplegó operativos que consistieron en vigilancias discretas cuando advirtieron la presencia del hombre mientras circulaba en bicicleta sobre la avenida Carlos María de Alvear al 400 en Resistencia, al tiempo que concretaron su captura.
Además, incautaron una mochila, un destornillador, un celular, mientras que el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de la capital provincial y se encuentra a la espera de su extradición.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un joven de 22 años, prófugo por asfixiar a otro hombre en Uruguay.
¿Dónde ocurrió la detención? En la ciudad de Resistencia, Chaco.
¿Por qué fue detenido? Por un pedido de colaboración de las autoridades uruguayas tras un crimen.
¿Qué se encontró con él? Se incautaron una mochila, un destornillador y un celular.
¿Qué pasará con el detenido? Está a la espera de ser extraditado a Uruguay.
[Fuente: Noticias Argentinas]