FOTO: Chaco: detuvieron a un prófugo por asfixiar a otro hombre en Uruguay

Un joven de 22 años que se encontraba prófugo por el presunto crimen de otro hombre mediante asfixia mecánica en Uruguay fue detenido en la ciudad chaqueña de Resistencia.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la investigación comenzó luego de un pedido de colaboración de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal a raíz de la causa encabezada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal N°42 de Uruguay.

En este contexto, los uniformados efectuaron diversas tareas de campo a fin de dar con el presunto asesino y constataron que residía en la provincia de Chaco.

Una brigada de División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Corrientes se dirigió a la provincia vecina y desplegó operativos que consistieron en vigilancias discretas cuando advirtieron la presencia del hombre mientras circulaba en bicicleta sobre la avenida Carlos María de Alvear al 400 en Resistencia, al tiempo que concretaron su captura.

Además, incautaron una mochila, un destornillador, un celular, mientras que el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de la capital provincial y se encuentra a la espera de su extradición.