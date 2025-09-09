Catamarca: una alumna agredió con una tijera a un compañero
El adolescente fue operado de urgencia pero está fuera de peligro.
09/09/2025 | 20:05Redacción Cadena 3
FOTO: Catamarca: una alumna agredió con una tijera a un compañero
Un adolescente debió ser intervenido quirúrgicamente este martes debido a las heridas que le ocasionó una compañera de escuela, quien lo había atacado con una tijera durante una discusión.
El hecho se produjo en la Escuela Secundaria número 89, ubicada sobre la calle Llastay de esta capital, donde los adolescentes de 15 y 16 años protagonizaron una acalorada disputa, que se saldó con la brutal agresión de una joven en perjuicio de su compañero.
Ante los gritos de alerta de otros alumnos las autoridades se acercaron hasta el aula para controlar la situación y luego dieron aviso al SAME local, cuyo personal constató las heridas y resolvió derivar al chico a un hospital cercano, donde fue operado, aunque se encuentra fuera de peligro.
El caso esta a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil de la capital catamarqueña, a cargo de Guillermo Narváez, quien busca determinar las responsabilidades de la adolescente, y además analizar el contexto que propició el episodio, que conmocionó a las autoridades y al alumnado de esa escuela.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Catamarca? Un adolescente fue agredido con una tijera por una compañera durante una discusión.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Los involucrados fueron un grupo de adolescentes de 15 y 16 años en la Escuela Secundaria número 89.
¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió el martes 9 de septiembre de 2025.
¿Dónde tuvo lugar la agresión? La agresión se desarrolló en el aula de la Escuela Secundaria número 89 en Catamarca.
¿Cuál es el estado del adolescente herido? El adolescente fue operado de urgencia y actualmente se encuentra fuera de peligro.
[Fuente: Noticias Argentinas]