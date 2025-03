Caso Sofía Herrera: se conoció el resultado del análisis de ADN realizado

El caso de Sofía Herrera, la niña que desapareció en un camping de Tierra del Fuego en 2008, tomó un giro inesperado tras los recientes resultados de ADN que sugirieron un parecido con la hija de Carlos Pérez, quien está vinculado a la desaparición de Loan Peña.

María Elena Delgado, madre de Sofía, compartió información sobre la situación en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas. "El resultado salió anoche, me enteré porque me llamó nuestro abogado, Francisco Ibarra, y ahí me dijo que el resultado había sido negativo", comentó Delgado.

Delgado continuó: "Este resultado lo esperábamos, por la foto que vi de la chiquita yo ya sabía que no era mi hija, pero la Justicia es la que decidió hacer el ADN".

La madre de Sofía manifestó su tristeza ante la situación: "Estamos muy apenados, pero ya también descartamos definitivamente que no se trata de mi hija Sofía, y seguiremos adelante con la búsqueda".

El Caso de Sofía Herrera

Sofía Herrera tenía 3 años y 8 meses cuando desapareció en 2008 en un camping de Tierra del Fuego que había sido inaugurado recientemente. Había llegado al lugar junto a sus padres y una familia amiga.

En un momento, salió con su padre y otros niños a buscar ramas, y fue entonces cuando la perdieron de vista. No se escuchó ningún ruido ni se observó ninguna situación extraña. Desde entonces, su búsqueda no se detiene.

