Caso Gallo: "Mi marido es víctima de una desaparición forzada en Venezuela"

María Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, denunció públicamente la desaparición forzada de su marido en Venezuela, un hecho que calificó como "un crimen de lesa humanidad". A ocho meses de la detención, asegura que Gallo no fue presentado ante ningún tribunal ni se conocen oficialmente las razones de su arresto.

"Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad, y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses", afirmó Gómez por Radio Rivadavia.

El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Gallo de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela. Sin embargo, su pareja sostiene que esas acusaciones surgieron solo "cuando se hizo la presión mediática sobre el caso" y denuncia que, pese a esas imputaciones, "a Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso".

Sobre el paradero del gendarme argentino, Gómez indicó que no cuenta con información oficial. "No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados", relató.

Consultada sobre la posibilidad de un operativo internacional para su liberación, Gómez evitó dar detalles, aunque confirmó que el Estado argentino está involucrado en las gestiones diplomáticas. "Sé que el gobierno argentino está trabajando. Ayer tuve contacto con la ministra de Seguridad, pero obviamente no comparten información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede compartir información, pero que se está trabajando y que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos", señaló con emoción.