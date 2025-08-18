Buscan identificar a los responsables de envenenar animales en Las Cañitas

FOTO: Maltrato animal: buscan identificar a los responsables del envenenamiento de animales en Las Cañitas

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Ciudad de Buenos Aires investigó una serie de casos de envenenamiento de animales en el barrio de Las Cañitas. Producto de este accionar deliberado, ya se reportaron varias muertes y otros casos de intoxicación, por lo que la fiscalía lanzó una convocatoria en busca de testigos.

Según supo Noticias Argentinas, el fiscal a cargo, Blas Matías Michienzi, dispuso una serie de medidas para encontrar a los responsables, incluyendo el relevamiento de testigos como comerciantes y vecinos, y la recolección de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Convocan a testigos y explican cómo proceder

La UFEMA solicitó la colaboración de la comunidad para esclarecer los hechos y poder identificar a quien o quienes colocaron veneno en la vía pública. Para ello, difundió una serie de recomendaciones y canales de contacto.

Pedido de información: La fiscalía pidió a cualquier persona que haya visto algo o tenga datos que aporte la información para ayudar a identificar a los autores.

Animales fallecidos: En caso de encontrar un animal muerto, se debe dar intervención a la Policía de la Ciudad y remitir el cuerpo a la guardia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para la correspondiente necropsia.

Canales de denuncia: Se puede aportar información al mail [email protected], al teléfono 0800 33 347225 (FISCAL), o llamando al 911.

La investigación buscó especialmente el testimonio de personas que estén al cuidado de algún animal que haya sido envenenado, así como cualquier video o fotografía que pueda ser de utilidad para la causa.

Informe de Mauricio Conti