Avanza la causa por fentanilo contaminado: hay 52 muertes y más incógnitas

La investigación sobre el fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma Group S.A y Ramallo S.A, avanza progresivamente en el país. Este trágico episodio ha llevado a al menos 52 muertes, y se trabaja intensamente para esclarecer las circunstancias que llevaron a estos fallecimientos. Una fuente judicial se comunicó con la agencia Noticias Argentinas y dejó claro que, por el momento, “no hay la información necesaria para evaluar las responsabilidades”.

Días atrás, se reveló que uno de los laboratorios implicados enfrentaba una denuncia general de narcotráfico en la zona de la Triple Frontera, la cual fue remitida a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Fuentes de la causa informaron que la organización había “investigado durante un año, pero no logró avances y envió la denuncia solo tras el pedido de colaboración de la Fiscalía”.

En cuanto a la falta de detenidos en el caso, se explicó que la investigación “lleva solo un mes y medio de trámite” y que este tipo de caso es típicamente “muy complejo”, lo que complica la posibilidad de imputar rápidamente a alguien.

“La investigación es extensa y hasta ahora no contamos con la información suficiente para evaluar responsabilidades y avanzar en imputaciones”, agregó la fuente, subrayando además que “falta el peritaje del cuerpo médico forense que debe indicar en qué parte del proceso productivo ocurrió la contaminación”.

Para avanzar en posibles imputaciones, es vital “vincular alertas previas con las fallas del proceso de producción en los dos lotes contaminados, lo que permitiría identificar la deficiencia y el responsable. Sin esto, no se podrá avanzar en la causa”.

“Hay un requerimiento de instrucción, lo que sugiere una sospecha respecto al laboratorio, aunque falta precisión en las pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno, si todos, algunos o ninguno”. Esa fue la información aportada a este medio.

Actualmente, se confirmaron 52 muertes y todas corresponden a pacientes previos a la denuncia en el Juzgado de La Plata, dirigido por el juez Ernesto Kreplak, y las alertas que recibió la ANMAT.

La complejidad del caso se acentúa por la necesidad de establecer las “muertes en negro” que podrían estar relacionadas con esta situación.

“Las muertes han sido recientes, aunque sabemos que las infecciones no lo son. Cada caso recibió fentanilo de lotes contaminados, pero se busca determinar el impacto en cada paciente”, indicó.

“Esas infecciones pueden haberse curado, pero la evolución del paciente terminó en su deceso, o pueden no haberse sanado y haber provocado la muerte sí mismas. No lo sabemos, y se determinará a través de peritajes en cada caso.” Estas “muertes en negro” son registros que, según señalaron, no se registran en la justicia, ya que “las bacterias intrahospitalarias multirresistentes son muy comunes”.

En vista de la importancia del caso y la atención mediática, se destacó que si los pacientes se infectaron con estas bacterias y luego fallecieron, “no implica que murieron a causa de la contaminación, ya que generalmente son pacientes con un estado de salud muy comprometido.”

Los investigadores disponen hasta ahora de la información que indica que “los datos de decesos sugieren que hay personas que en algún momento contrajeron las bacterias en cuestión y posteriormente fallecieron”.

A la fecha, 306 hospitales en todo el país recibieron dosis de fentanilo contaminado: “El juzgado y el Estado están notificando a todas las instalaciones médicas para que retiren los lotes y reporten los casos.”

Se solicitó información acerca de “todos los pacientes que recibieron fentanilo contaminado y que fueron diagnosticados con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii”.

“Todo lo mencionado es solo una parte del trabajo, y por eso no se han producido imputaciones hasta ahora. La tarea es muy compleja y profunda”. Así concluyó la comunicación.