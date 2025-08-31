Alerta amarilla y naranja por intensos vientos en Salta: detalles y recomendaciones
El SMN informó que, durante la jornada de este domingo se registrarán vientos intensos en áreas de la Cordillera y de los Valles salteños.
31/08/2025 | 12:57Redacción Cadena 3
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas Amarilla y Naranja por la presencia de vientos que afectaron distintas regiones de la provincia de Salta durante la jornada de hoy. Las ráfagas alcanzaron los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
La vigencia de alerta Amarilla por vientos fue desde las 06 h. hasta las 09 h. En la Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de Cafayate y Puna de San Carlos.
En tanto, la vigencia de alerta Naranja por vientos se extendió desde las 12 h. hasta 18 h. y afectó los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
Se previeron vientos del sector noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que superaron los 100 km/h, principalmente en zonas de mayor altura.
Alerta por viento Amarillo:
Las áreas de las provincias de Jujuy, Salta, centro y oeste de Catamarca, Tucumán y zona cordillerana de La Rioja, experimentaron vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que alcanzaron los 100 km/h, especialmente en niveles más altos.
Alerta por viento Naranja:
El área fue afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que superaron los 90 km/h, especialmente en niveles más altos.
Este fenómeno generó reducción de la visibilidad, incremento repentino de la temperatura y bajos niveles de humedad relativa.
Las autoridades recomendaron mantenerse informados por los canales oficiales, evitar actividades al aire libre en horarios de mayor impacto y extremar precauciones en la circulación vehicular.
[Fuente: Noticias Argentinas]