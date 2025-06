Adaptarse o morir, pero con voz propia: la IA y la vigencia de la radio

Por Marcos Calligaris

En tiempos en que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y las certezas periodísticas parecen tambalear, el brasileño Rosental Alves no ofrece recetas mágicas, pero sí una brújula: capacitarse, conversar, experimentar. Y, sobre todo, no quedarse quieto. "Es adaptación o muerte", dijo con crudeza —y con una sonrisa— durante su conferencia en la nueva edición del ciclo Innovación, Tecnología y Periodismo, organizado por Telecom Argentina en el marco de los diez años del programa Redacciones5G.

Profesor de la Universidad de Texas en Austin, pionero del periodismo digital y director del Knight Center para el Periodismo en las Américas, Alves desplegó durante más de una hora una mirada lúcida —y por momentos provocadora— sobre el modo en que la IA reconfigura el ecosistema mediático. "Estamos viviendo el inicio de un shock epistemológico", advirtió. Uno tan profundo como el que desató Internet en su momento, pero más veloz, más incierto y, por eso mismo, más desafiante, sostuvo.

La IA no es un fenómeno más, explicó. "Es un tsunami mayor" al que provocó la irrupción de Internet. Y la historia demuestra que quienes no se preparan, quedan afuera, aseguró.

El desafío no es nuevo, pero sí más complejo

Alves no dramatizó, pero tampoco relativizó. Aseguró que el periodismo ya superó revoluciones similares: la imprenta, la radio, la televisión, la web. "Siempre hubo contadores de historias", aseguró, al tiempo que consideró que no puede existir una sociedad sin periodistas y que el "oficio más hermoso del mundo" no va a desaparecer, aunque sí va a mutar. Y que para eso hay que entender el cambio.

Uno de los puntos más fuertes de su presentación fue la paradoja central que plantea esta nueva era: por un lado, herramientas que facilitan tareas de forma asombrosa; por el otro, amenazas reales al empleo. Se van a perder nueve millones de puestos en el mundo, reconoció, pero se crearán doce millones nuevos. "Es más probable que te echen por no saber usar la IA, que por la irrupción misma de la tecnología". Y por eso, el primer paso es formarse, sostuvo.

Al mismo tiempo, alertó sobre los peligros de las deepfakes, la infodemia y la pérdida del criterio de verdad, y aseguró que nos enfrentamos a una distorsión de la realidad donde incluso lo audiovisual puede mentir. En ese sentido, remarcó que es clave reforzar el rol de los fact-checkers.

Alves también anticipó lo que ya empieza a emerger como la siguiente fase de esta transformación: los agentes de IA, sistemas autónomos capaces de operar tareas complejas sin intervención humana directa, como si ChatGPT o Gemini fueran solo la punta del iceberg. Y en ese sentido, llamó a las redacciones a integrarse al ecosistema de los IA agents, entenderlos antes de que la curva de aprendizaje se vuelva más compleja.

Larga vida a la radio, en la "era del audio"

Fue en el terreno del audio donde Rosental Alves, en diálogo exclusivo con Cadena 3, sorprendió con una definición que confirma la plena vigencia del formato: en medio de los desafíos de la IA, "es la era del audio, es la era de la radio", afirmó.

"La radio sobrevivió a todo. Cuando apareció la televisión, muchos creyeron que iba a desaparecer. Pero eso era una tontería. La radio es íntima, es compañera. Te acompaña mientras manejás, cocinás, limpiás. Y eso se ha potenciado con los podcasts, con las lecturas automatizadas, con los asistentes virtuales".

Lejos de quedar relegada, para Alves la radio está en el centro de esta revolución. "Hoy incluso escuchamos los diarios en voz alta, y eso es valioso. Algunos expertos ya recomiendan no escribir para la IA, sino hablar con ella. Yo mismo prefiero conversar con ChatGPT. El audio es el futuro porque es cercano. Porque es humano. Y eso nunca va a acabar".

Frente al vértigo de los algoritmos, la conclusión de Alves suena más a brújula que a sentencia: el periodismo seguirá en pie si no olvida para qué existe —contar con verdad, servir al público—, y si se permite cambiar sin perder el rumbo.

Por Marcos Calligaris