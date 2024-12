FOTO: 3 años de prisión en suspenso para la ex mucama de De Vido por lavado de activos

Nélida Caballero, la ex cocinera del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, fue condenada hoy a tres años de prisión en suspenso como autora de "lavado de activos" y se ordenó el decomiso de una propiedad en Formosa y vehículos de alta gama de su propiedad, aunque no irá a prisión.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal 7, que leyó el veredicto pasadas las 13.30, al término de un juicio oral, y que dispuso además que pague el doble del monto que se considera que no puede justificar, casi 400 millones de pesos, en concepto de multa.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli leyeron la resolución en una audiencia a la que todas las partes se conectaron de manera remota, vía la plataforma Zoom.

Al final del juicio resultaron absueltos la pareja de Caballero, Omar Lavergne, y la hija de la cocinera, Camila ante la falta de acusación fiscal.

La mujer no irá a prisión porque la condena fue a tres años de ejecución condicional.

La fiscal de juicio Fabiana León había pedido en su alegato final una pena de tres años y tres meses de cárcel.

En la acusación, la fiscal comparó la estrategia de defensa de Caballero con la que lleva adelante la modelo Sofía Clerici en otra causa penal que la investiga junto al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por delitos similares.

La modelo sostiene que todo su dinero lo obtuvo por sus servicios de acompañante, que fue "la defensa Clerici", según citó León, que también esbozó Caballero al argumentar que ese dinero provino del ejercicio de la prostitución, comparó.

Según Caballero, el dinero que para la Justicia no pudo justificar provino de esa actividad que realizaba de manera paralela a su trabajo como empleada en la casa de los De Vido.