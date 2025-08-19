"SobreMesa": hoy, el encuestador de televisión
Uno de los 20 sketches basados en guiones del comediante y protagonizados por actores de la Comedia Cordobesa. Se emiten durante agosto en el programa Viva la Radio.
19/08/2025 | 09:45Redacción Cadena 3
FOTO: SobreMesa: La encuesta
Audio. "SobreMesa": hoy, el encuestador de televisión
SobreMesa
Un tributo a la radio. Cadena 3 presenta el ciclo de humor "SobreMesa", en honor a Juan Carlos Mesa
