Un motochorro arrastró a una mujer para robarle la riñonera en Villa Cornú

La inseguridad continúa expandiéndose sin límites en la ciudad de Córdoba. El viernes por la noche, en Villa Cornú, una joven sufrió un violento robo en un almacén, ubicado en un área ya complicada y con alta oferta de drogas.

"Yo vivo a tres casas de donde ocurrió. Decidí ir a comprar fiambre, porque era lo más rápido para poder comer algo y descansar", explicó Natalia, la víctima, a Cadena 3.

Mientras la mujer estaba en el almacén, un joven entró y directamente le agarró la riñonera y la tiró al suelo.

Un motochorro arrastró a una mujer para robarle la riñonera en Córdoba

El ataque fue brutal. "Me arrastró hasta afuera. Gracias a Dios, no me golpeé nada, me amortiguó el brazo. No podía entregarle la riñonera porque no me la podía sacar. Él me estaba ahorcando a la vez con la riñonera", agregó Natalia.

A pesar de la violencia del ataque, Natalia se siente afortunada de estar bien. "Viendo el video, por la forma en que me golpea, uno tiene que estar agradecido de estar bien", dijo.

Las imágenes del ataque son impactantes y claramente identifican al delincuente. "Es una bestia. Esto ocurrió el viernes, y hasta ahora no fue detenido", lamentó Natalia, mostrando su brazo, que quedó marcado tras el forcejeo.

Informe de Juan Federico.