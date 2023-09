Ulises anticipó cómo será su regreso a los escenarios con Rusherking y Big One

Ulises pasó por Cadena 3 y compartió detalles de lo que va a ser su show en Forja el 30 de septiembre, datos de su vida personal y cómo fue el detrás de escena de su nuevo tema "Mentiras" con Rusherking y Big One, que viene de alcanzar el galardón Platino.

"Gracias a Dios, en esta nueva etapa. Vamos a presentarnos desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana y lo haremos con amigos", expresó el cuartetero, en alusión al recital, al tiempo que explicó que el show empezará temprano con las presentaciones de Rusherking y Big One.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El artista se mostró entusiasmado por esta nueva etapa de colaboraciones con artistas de otros géneros: "Me ha revivido espiritualmente y me pone muy contento, porque bueno, he hecho amigos que son muy jóvenes, entonces uno se vuelve espiritualmente más joven".

Además, contó cómo fue grabar con esta nueva generación de la música: "Antes era todo en estudio, hoy se usa nomás una computadora, dos parlantitos y un micrófono. Ellos tienen también cada uno su estudio, pero la experiencia es diferente, es muy linda".

"Son muy divertidos y te pasás todo el día, porque tienen esta capacidad de formar canciones sobre la marcha, van cambiando la letra, y en el cuarteto eso no se da, hay compositores que te traen el tema y lo grabás", detalló.

Además, aprovechó la oportunidad para anunciar que en el show presentará temas nuevos. Las entradas se compran por Paseshow.com y hay un descuento para los oyentes de Cadena 3 con el código "cadena3" para las entradas: General A ($ 7.500), Platinum ($ 35.000) y Gold ($ 20.000).

Entrevista de Siempre Juntos.