Stellantis invierte USD385 millones en Córdoba para fabricar vehículos y motores

Stellantis anunció una inversión de más de 385 millones de dólares para la planta de Ferreyra, Córdoba, con el objetivo de desarrollar una nueva familia de vehículos y la producción de motores, tanto para el mercado local como para exportación. Se trata de la fábrica que produce autos como el Fiat Cronos, tanto para el mercado local y de exportación.

El presidente de la compañía en Argentina, Martín Zuppi, destacó que el anuncio representa una excelente noticia para el país que Stellantis apueste y continúe invirtiendo. Además, resaltó la importancia de la empresa en la provincia mediterránea, que ya cuenta con más de 60 años de historia.

"Sabemos que cualquier cosa que le genere sustentabilidad de trabajo, con un sostenimiento en el tiempo, siempre es bienvenido. La empresa está en Córdoba hace más de 60 años y tuvo un cambio importante en 1996. Ahora anunciamos una inversión de más de 385 millones de dólares para desarrollar lo que es una nueva familia de vehículos, componentes y la fabricación de un motor en Argentina para mercado local y para exportación", explicó Zuppi en diálogo con Cadena 3.

Actualmente, en la planta de Ferreyra se produce el Fiat Cronos, un modelo que lidera las ventas en Argentina en los últimos tres años. "Casi más de la mitad de lo que se produce en Córdoba se exporta", indicó el presidente de Stellantis.

La nueva línea de producción incluirá camionetas y otros modelos, lo que permitirá a la compañía adaptarse a las demandas del mercado. "Son todas buenas noticias que nos generan claramente una alegría porque le da sustentabilidad al negocio, la importancia de la compañía y sobre todo el hecho del apoyo a Córdoba, porque es una planta importante para nosotros", destacó.

Sobre la nueva línea de vehículos, Zuppi explicó que no se trata solamente de camionetas, sino que es una línea a nivel general. "No necesariamente es una inversión sobre un modelo particular, sino que lo que estamos haciendo es el desarrollo para que podamos hacer distintos modelos dentro de la fábrica. Eso es muy beneficioso para Stellantis porque le permite a la compañía poder cambiar la producción de modelos en el futuro y que ya estemos preparados para lo que venga como inversión.

Y añadió: "El Fiat Cronos es un B-Sedan que lógicamente en el mercado argentino funciona muy bien, pero tenemos desarrollo para otro tipo de modelos. Por eso hablamos de una familia de vehículos y no en particular un modelo, porque entendemos que tenemos bastantes posibilidades de desarrollo en la planta".

Sobre el avance de la nueva línea de montaje, Zuppi explicó que la empresa está en ese proceso de desarrollo y que la producción de nuevos modelos está programada para comenzar en 2025. Además, se contempla la fabricación de motores que serán utilizados en vehículos de Stellantis en la región, principalmente para exportar a Brasil.

"Lógicamente, cuando uno piensa en desarrollar y producir un auto, los tiempos no son cortos. Estamos hablando seguramente de producción de nuevos modelos para 2025, por eso estamos trabajando fuertemente. Todo lo que tiene que ver con la ingeniería, lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, ya está muy avanzado. Hoy nos podemos dar el lujo y el placer de informar la inversión, porque claramente ya está totalmente confirmada y el desarrollo está caminando", aseguró el presidente de Stellantis Argentina.

Respecto al anuncio de fabricación de motores, Zuppi explicó que la empresa está trabajando en cuáles son los motores adaptables para el mercado y para exportar. "Está claro que el modelo productivo argentino, tanto de motores como de vehículos, es para exportación. La sustentabilidad del negocio en Argentina se basa en los volúmenes de expo y no necesariamente el mercado local".

Consultado acerca del interés de Stellantis Global en ampliar la fábrica de Ferreyra, Zuppi deslizó que uno de los motivos es que Argentina está en la lista de los 30 países que produce más de 500.000 autos en el mundo. "Stellantis es la única compañía en Argentina que tiene dos plantas: Córdoba y El Palomar, en Buenos Aires. Nosotros necesitamos el desarrollo para generar sustentabilidad del producto de la compañía y necesitas hacer escala justamente para que bajen los costos", respondió.

"Entendemos que las expectativas económicas y de competitividad para exportar de Argentina en el futuro hoy en día son buenas. Argentina es un mercado de oportunidades para poder invertir en el país, ser competitivos y exportar a las regiones. Nuestro CEO Global, Carlos Tavares ya había dicho que él quería reforzar las inversiones argentinas. En 2023, con su visita a la región, lo reforzó. Esta es la muestra de que es así", agregó Zuppi en diálogo con Cadena 3.

Por otra parte, la integración local de autopartes es un aspecto clave en este desarrollo. "Estamos trabajando para que estos nuevos modelos tengan una integración importante", explicó Zuppi, quien también destacó la necesidad de colaboración con proveedores y el apoyo del Gobierno para fomentar la inversión en el país.

"Estamos trabajando con el Gobierno en lo que tiene que ver cualquier tipo de incentivo para la producción o para acercar proveedores. El RIGI sirve porque te genera el incentivo para la inversión en Argentina. Lógicamente los volúmenes son grandes, pero siempre cualquier tipo de incentivo que venga por parte del Estado sirve. Ya sea una quita impositiva, sea un trabajo de lo que tiene que ver con la mano de obra. Todo puede sumar para poder tener mayor integración local", remarcó el presidente de Stellantis Argentina.

En cuanto al impacto laboral del anuncio de inversiones, Zuppi anticipó que se incorporarán nuevos operarios, aunque se está definiendo el número exacto. Actualmente, la planta brinda trabajo a casi 1.500 personas. "Probablemente, hablamos de una duplicación. Todo depende del desarrollo", expresó, subrayando que la capacitación será fundamental para los nuevos empleados.

Zuppi también destacó los cambios respecto a 2023 para poder importar y exportar. "Cambió la lógica. El año pasado tenías un mercado de demanda sin oferta, porque tenías una oferta restringida por la no posibilidad de importación. Hoy tenés libertad para importar. Claramente lo que tenés que ver es qué te absorbe el mercado, qué te acepta el mercado, pero tenés libertad para importar".

Y agregó: "También cambiaron las reglas de juego. Nosotros hasta hace tres meses pagamos toda la importación de vehículos terminados a 180 días. Hoy la pagamos a 90. En un país desarrollado dicen que es una locura. Para nosotros es una buena noticia, porque es la mitad de plazo lo que veníamos pagando y eso claramente hace que no tengas que cubrirte financieramente o que no tengas que cubrir lo que son los riesgos de cambio".

En ese sentido, el presidente de Stellantis Argentina dijo que la importación está prácticamente liberada. "Vos podés importar lo que necesites, teniendo en cuenta que lo vas a pagar a 90 días. Y en el caso de las piezas, mejoró mucho también. Se pagaban a 120 días, hoy se paga en dos tramos de 30 y 60. Cualquier decisión que mejore los plazos de pago de importación mejora son los costos de producción, otorgando más competitividad.

Respecto a la situación del mercado, tras un muy complicado inicio de año, Zuppi mencionó que la segunda mitad de 2024 presenta expectativas positivas, con un aumento en las ventas impulsadas por mejores opciones de financiación.

"En el primer semestre, con respecto al primer semestre de 2023, el mercado estuvo un 30% por debajo. Pero cuando vos tomás el nivel de patentamientos anualizado a julio de 2024, te da un mercado en el segundo semestre que es más grande que el segundo semestre del año pasado. Esto básicamente está empujado por la financiación. La financiación de vehículos a nivel prendario pasó de 8% de la venta a casi 40%", comparó.

"Hoy en día, el mercado está acelerando bastante", concluyó, destacando que se prevé un crecimiento en la producción y ventas de vehículos para el próximo año.

Entrevista de Sergio Suppo.