Senderismo y trekking: recomendaciones a considerar antes de salir a la montaña

La joven turista alemana que había desaparecido en el cerro Tres Marías de la provincia de San Juan fue hallada muerta este lunes, informó la Justicia en horas del mediodía. Julia Horn (19) había sido vista por última vez el 23 de mayo cuando fue hacer trekking.

Después de varios días de rastrillajes y un extenso operativo en el cerro, las autoridades de la provincia confirmaron desde el lugar de los hechos que Horn fue visualizada desde el helicóptero que forma parte de la búsqueda.

Ya el lunes por la noche más de 50 rescatistas, entre policías sanjuaninos, agentes del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM) y funcionarios judiciales llegaron hasta los restos de la turista alemana en la quebrada de la zona del Autódromo del cerro Tres Marías de San Juan para comenzar el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial.

A partir de la conmoción que generó el trágico hallazgo de la turista, la Secretaría de Seguridad de San Juan anunció que promoverá un protocolo para la realización de trekking en la provincia. El secretario Gustavo Sánchez dijo a El Tiempo de San Juan que estará destinado para aquellos lugares con mayor concurrencia para la realización de trekking, como el caso del cerro Tres Marías, último lugar donde Julia Horn fue vista con vida y comenzó su trayecto.

• Recomendaciones antes de salir

Desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), se hicieron eco de lo ocurrido durante la jornada del lunes y explicaron que la población usualmente subestima las complicaciones de escalar una montaña, algo que modifica la dinámica de los accidentes.

"Es necesario tener algo de experiencia, si vemos que nuestras capacidades no son las adecuadas para subir a la montaña. No es lo mismo ir un sendero que subir a una montaña, cada una cambia de dificultad", expresó uno de los integrantes de la AAGM, Ricardo Calderón, en diálogo con Cadena 3.

Explicó que una de las recomendaciones es llevar un celular para poder navegar por un mapa. Sin embargo, también es necesario comunicar el lugar y la hora de llegada porque no todos los cerros cuentan con señal de telefonía.

Calderón argumentó que no es necesario contratar de forma obligatoria a un guía de montaña, a menos que quienes hagan trekking no tengan las capacidades adecuadas para hacer el recorrido. "Había lugares a donde fue la turista que eran peligrosos. Si hay poca visibilidad, algo de hielo, o nieve, puede hacer del recorrido algo muy difícil. No hay que subestimar", dijo en referencia a Julia Horn.

La gente debe empezar a educarse un poco respecto a sus salidas a la montaña

Ricardo Calderón, de la Asociación Argentina de Guía de Montaña.

Y añadió: "Siempre que haya un control, va a ser mucho más fácil. En el caso de la turista, esto iba a pasar con o sin control. Si de golpe hubieran cambiado las condiciones climáticas, tendría que haber en ese sendero de San Juan una señalización en particular. En muchos lugares se pueden prevenir estos accidentes que tienen que ver con el cambio del tiempo. En este caso de la turista, el desenlace hubiera sido el mismo".

Según explicó Calderón en diálogo con Cadena 3, no hay actualmente una ley fuerte en Argentina para unificar la jurisdicción de las áreas naturales. "Aunque algunos lugares como el Parque Aconcagua están bien organizados, hay muchos grises en el medio", sostuvo.

• Trekking y senderismo

En tanto, la Secretaría de Deportes de San Juan sugirió distinguir al trekking del senderismo.

En San Juan hay mucha gente que practica a diario la actividad en zonas de Rivadavia, Zonda, Ullum y lo que hacen es senderismo. La explicación es porque transitan caminos señalizados y que –generalmente- están incluidos en Wikiloc, que es una aplicación donde están marcados circuitos para caminar. Son de corta duración, de horas para realizarlos, los centros asistenciales están cerca. Generalmente la condición atmosférica es de altura baja y la dificultad técnica es baja.

El trekking es una actividad un poco más compleja, de duración más larga y hasta puede ser de más de un día y en escenarios naturales que pueden ser montaña, ríos secos, selva, quebradas, cañones.

El recorrido puede alcanzar una cumbre y luego continuar, puede tener cruces de ríos y esto necesita de navegación, saber de orientación, manejar brújula, requiere de un acampe, por lo que se debe llevar elementos como mochila, carpa, elementos de cocina, comida, etcétera.

Al momento de salir a recorrer, la Secretaría de Deportes sanjuanina (puede aplicarse a otras provincias) recomienda ir acompañado para que sea más fácil pedir asistencia ante un eventual accidente, como una quebradura o un esguince. Hay zonas donde no hay cobertura telefónica para pedir asistencia.

Es fundamental el tipo de calzado y se recomienda no estrenar un par de zapatillas para ir a la montaña, por lo que se deben usar antes: caminarlas en la ciudad, usarlas en casa y recién después utilizarlas para la actividad que se piensa realizar.

