Quién es el hombre detrás del personaje de "el Chapulín" cordobés

Fernando Javier López Melano es un cordobés de 43 años y padre de tres hijos. Cinco años atrás se calzó el traje de superhéroe y salió a las calles disfrazado como "el Chapulín Colorado" para ganarse el sustento y sostener a su familia.

Dueño de un carisma único, día a día se fue ganando las sonrisas y el corazón de automovilistas y peatones. Hace dos años integró a Ariel Centurión, un hombre que aprovecha el parecido que tiene con nuestro mandamás, Carlos “La Mona” Jiménez.

Se conocieron en el Sargento Cabral, cuando grabaron un videoclip con Pablo Lezcano. La dupla de estos personajes populares tan queridos, es muy famosa en Córdoba, reconocida por los vecinos de la ciudad.

Sus días pasan limpiando vidrios en la esquina de Juan B. Justo y Cervantes.

En diálogo con Cadena 3, "el Chapulín” cordobés contó por qué eligió a este personaje. “Quién no vio El Chavo del 8. En un canal de Córdoba lo veía con mi abuelo a las 3 de la tarde. Era fanático. Siempre tuve esta chispa y esta picardía. Aposté a esto y hoy vivo del “Chapulín”, contó.

“No cobro planes sociales, nadie me ayuda ni me regaló nada. Me la gano todos los días caminando”, aseveró.

Este jueves a las 17 horas estará junto a 40 artistas callejeros en el Teatro Real. No pide nada, solo que le colaboren con la compra de una rifa que tiene un costo de $1.000, dinero que destinará para la compra de un equipo que tiene un valor de $50.000.

Quienes estén interesados en colaborar, pueden transferir el valor de la boleta al alias elchapu.cordobes y enviar el comprobante al WhatsApp 3516575058.

“No quiero que me regalen nada, solo pido que me colaboren con una rifa”, remarcó.

Informe de Fernando Barrionuevo.