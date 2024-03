No descartan que el niño encontrado muerto en un freezer se haya asfixiado

La fiscal Claudia Palacios, que tiene a su cargo la muerte de Tiago Ismael Suárez, encontrado muerto en un freezer, dijo en conferencia de prensa hoy que no se descarta la posibilidad de que el adolescente de 13 años se haya asfixiado o electrocutado.

También se analiza si el menor se habría metido al freezer por el intenso calor de aquel 20 de marzo o si lo obligaron a entrar.

Por otra parte, Palacios indicó que se realizaron las muestras para saber si el aparato funcionaba adecuadamente o si tenía pérdidas.

"La causa de la muerte todavía no la sabemos, yo no cuento con ningún informe técnico que me pueda determinar la causa eficiente de la muerte de Thiago", dijo la fiscal.

Y añadió: "Sí se realizaron todas las muestras pertinentes para determinar con los técnicos, ingenieros y electricistas para averiguar cómo funcionaba el freezer o si alguien metió a Thiago allí, que lo hayan obligado a ingresar o que haya ingresado por el calor que hacía ese día".

En ese sentido, Palacios dijo que están recabando todas las pruebas necesarias con la Unidad Judicial de Homicidios y la fiscalía para determinar con los testimonios y esperar el trabajo final de los técnicos.

Respecto a las acusaciones de la familia contra el tío abuelo del joven, la fiscal dijo que será investigado. Por estas horas no se encuentra imputado, aunque está señalado como "sospechoso leve".

La madre y la abuela de Tiago presentaron el martes una denuncia solicitando que se investigue a un tío abuelo del niño, a quien lo acusan de haberlo matado. El pedido fue realizado con la representación del abogado Carlos Nayi. Según ellas, este familiar había regresado recientemente de España y tenía una mala relación con el menor.

Las denunciantes sostuvieron que no creen que su hijo haya tomado la decisión de entrar al freezer y lastimarse o morir.

En la madrugada del miércoles 20 de marzo, Tiago Ismael Suárez fue encontrado sin vida en el interior de un freezer en su casa ubicada en calle De Julio 3.780, en barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba.

Informe de Francisco Centeno.