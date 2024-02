Ladrones robaron y luego incendiaron el taller de chapa y pintura de un jubilado

En barrio Marqués de Sobremonte, más precisamente en calle Blas Peralta al 4139, ladrones ingresaron a un taller de chapa y pintura y luego le prendieron fuego provocándole al lugar pérdidas totales.

El damnificado del lugar es Ramón, un jubilado que cobra la mínima y para vivir trabaja en el taller. En diálogo con Cadena 3 contó que el martes le llevaron las herramientas y el domingo a la noche volvieron para llevarse lo que faltaba. Tras el robo le prendieron fuego al lugar, donde había dos vehículos de clientes de Ramón.

"Me robaron el martes a la noche. Y anoche volvieron y le prendieron fuego después. Quemaron autos, herramientas, tarros de pintura. Con eso me muevo yo tengo la jubilación mínima y no me puedo comprar herramientas, con lo que valen", se lamentó.

Además dijo que no tiene seguro para hacerse cargo de los dos autos quemados, los cuales estaban recién pintados y listos para ser entregados.

Entre las herramientas le llevaron una pulidora, una máquina para calentar plásticos, otra máquina para pintar. Antonio, un oyente que escuchó la noticia se acercó y le donó un equipo de soldadora que ya no usa y que quizás pueda emplear para volver a empezar.

Informe de Fernando Barrionuevo