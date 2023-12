Habilitaciones truchas: detienen al exsubjefe de Policía, Gustavo Folli Pedetta

El fiscal Guillermo González ordenó la detención del ex Jefe de Bomberos, ex Subjefe de Policía y ex Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba Gustavo Folli Pedetta, acusado de violencia de género contra su ex pareja y también por asociación ilícita, al ser considerado parte del grupo de Bomberos que brindaba habilitaciones truchas a comercios de Córdoba.

La aprehensión se produjo este martes, junto con la de Sergio Sosa, exjefe de Bomberos, también acusado de asociación ilícita.

Cabe señalar que a Folli se lo imputó, además, por "instigación al aborto y supuesta autoría de los delitos de abuso de autoridad y amenazas contra su ex pareja", según indica el informe de la fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno 2°, que encabeza González.

En el marco de esta causa de asociación Ilícita -conocida como Causa Bomberos- actualmente se encuentran detenidos Mario García, Eduardo Rivadero, Julio Zárate, José Gorocito, Felix Calama, Roque Olmedo y Marcos Luquez.

Informe de Francisco Centeno.