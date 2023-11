Félix y Fátima son padre e hija y hablaron sobre el rol de la mujer en Renault

Félix y Fátima son padre e hija y trabajan en Renault desde 1986 y 2021, respectivamente. En diálogo con Cadena 3, contaron cómo es trabajar en la fábrica ubicada en barrio Santa Isabel de Córdoba. Desde sus áreas, han podido observar cómo la empresa se transforma constantemente y adapta a los nuevos tiempos.

En la actualidad, el 21% del personal de Renault son mujeres y ubica a la automotriz como la empresa que más mujeres tiene en su rubro.

Fátima ingresó como operaria en el área de montaje, donde continúa desempeñándose. Dijo en diálogo con Cadena 3 que cada vez son más mujeres en ese sector y que, cuando empezó a trabajar, no tenía compañeras.

"Entré en plena pandemia, así que fue una oportunidad única y linda. Tuve esa suerte y no tenía idea que iba a llegar acá. Solo pensaba en Renault por mi papá. Te dan todas las herramientas para aprender y me recibieron muy bien. Aprendí todo y me siento muy feliz por eso", contó.

Por su parte, Félix es gerente de soldaduras desde hace cinco años. Previamente, fue gerente en el sector de pinturas y pasó por las áreas de ingeniería y mantenimiento. Asegura que las transformaciones que tuvo Renault en los últimos años fueron impresionantes. "Tener mujeres en el proceso acondiciona mucho el puesto de trabajo y esa transformación ha sido admirable".

Explicó que cuando en la empresa trabajan familiares, deben aceptar un acuerdo de conformidad que establece que no pueden trabajar en los mismos sectores.

Por último, Félix recordó que su primer auto fue un Renault 4 y que todos los vehículos que tuvo él y su familia fueron fabricados por la automotriz.

Entrevista de "Siempre Juntos".