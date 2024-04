Durísimo testimonio del padre de Jesús Buffarini: "Lo patearon hasta matarlo"

Jesús Buffarini, futbolista de la Liga Regional de Córdoba de 23 años, fue asesinado a la salida de un boliche este domingo después de quedar en el medio de una pelea y ser atacado de manera feroz por al menos tres jóvenes.

El hecho tuvo lugar en la localidad de General Cabrera, al sur provincial. Buffarini había salido con amigos a un boliche y, cerca de las 6 de la mañana, hubo una pelea con otros jóvenes. La víctima recibió fuertes golpes en el cuerpo, sobre todo en la cabeza.

La causa quedó en manos del fiscal de instrucción Daniel Miralles que caratuló la causa como "homicidio preterintencional", delito que podría modificarse con el avance de la investigación ya que para el fiscal se trató de una persona que golpeó a otra con la intención de causarle daño, pero no la muerte.

Mario Buffarini es el padre del joven. En diálogo con Cadena 3, expresó que a su hijo le pegaron tantas patadas hasta quebrarlo. "Mi hijo estaba en la confitería, discutió con dos personas que eran sus amigos, pelearon, discutieron y mi hijo agarró su auto y se fue al departamento. Cuando llega, aparecen también las tres personas con las que había discutido en la confitería. Mi hijo vivía solo", manifestó.

Y añadió: "Lo patearon hasta matarlo, hasta quebrarle la cervical. Esperé al médico forense para que me diera el informe de la autopsia. Quiero que se haga justicia, a mi hijo no me lo devuelven más, él ya murió y lo estoy enterrando. No quiero que esto le pase a otro padre. Hay uno de los que le pegó que tiene poder y dinero".

Mario contó que Jesús estaba festejando el cumpleaños de su novia en el boliche, cuando se inició la discusión. "Discutió con dos o tres, lo patearon hasta matarlo. Llega a los cinco minutos un sobrino y un amigo de él, quienes lo auxilian. Lo auxilian ellos en un vehículo y lo llevan al hospital. Pero cuando ingresó ya lo hizo sin signos vitales, ya estaba muerto", precisó.

Aunque hay certezas sobre cómo ocurrieron los hechos gracias al testimonio del padre y otros testigos presenciales, existen dudas acerca de las responsabilidades legales. El fiscal Miralles informó que Federico Cabrillana es el único imputado por homicidio preterintencional hasta ahora.

El fiscal también mencionó la existencia de cámaras cercanas al lugar del hecho: "Si bien no enfocan bien la disputa, sí se ve el movimiento de cuando llegan los autos". Además, dijo que hay dos testigos presenciales cuyos testimonios coinciden con lo relatado por Mario Buffarini.

La investigación continúa en curso y se espera que se resuelvan las dudas existentes a medida que avance el proceso judicial.

Buffarini jugaba al fútbol en el club Independiente Dolores de General Cabrera y por el ataque la liga regional de Río Cuarto decidió suspender los encuentros.

Informe de Federico Albarenque y Víctor Rapetti.