Detuvieron a un ex empleado por el robo al taller de chapa y pintura en Córdoba

Un hombre de 42 años quedó detenido por el robo al taller de chapa y pintura en barrio Bella Vista, de la ciudad de Córdoba, más precisamente en la calle Julio A. Roca al 800.

En ese mismo lugar, el martes, reventaron los candados y desvalijaron por completo el taller, llevándose incluso un automóvil de un cliente.

César Basone, uno de los dueños, dijo en diálogo con Cadena 3 que se llevaron pulidoras, moladoras, expansoras, soldadoras y herramientas de mano. "Me cortaron las manos, no me quedó nada para poder trabajar", lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La investigación avanzó y este miércoles en barrio Las Pichanas, cerca de barrio San Roque y Las Violetas, recuperaron el auto que se habían robado, un Chevrolet Ónix. En su interior estaba una persona durmiendo y parte de las herramientas de César.

El autor del robo fue identificado como Nicolás Aguirre, de 42 años. Según informó la Policía, presentaba antecedentes penales y es un exempleado del taller mecánico.

César descartó en diálogo con Cadena 3 que el exempleado haya ingresado a robar por venganza. "Era un mecánico que trabajó en el taller quien encontraron adentro del vehículo, no creo que lo haya hecho por venganza".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "El miércoles hablé con la familia y me dijeron que estaba consumiendo drogas, no es el mismo chico de hace años. La droga te cambia, por supuesto que no lo juzgo porque estoy seguro que no es un delincuente ni mala persona. En su momento era muy amable y atento, pero la droga te cambia".

César dijo a Cadena 3 que a su exempleado lo conoce desde hace 25 años. "Trabajó mucho tiempo con nosotros, no es la persona que era antes", insistió.

Por otra parte, el mecánico dijo que volverá a abrir el taller este jueves debido a que consiguió herramientas y dinero que donaron los vecinos. "Hoy vamos a abrir de nuevo el taller porque la gente es muy solidaria", agradeció.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Emanuel Manitta y Francisco Centeno.