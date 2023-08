Córdoba y 13 provincias rechazan penalizaciones de la Nación por no usar la SUBE

En las últimas horas se conoció que el Gobierno nacional enviará una menor cantidad de subsidios para el transporte de Córdoba. Esto se debe a que en la provincia no se implementó aún la tarjeta SUBE. Desde la provincia de Córdoba, junto a otras 13 provincias, apuntan que es Nación quien no envía las validadoras e iniciarán una petición para evitar una penalidad.

Franco Mogueta, secretario de Transporte de la provincia, explicó a Cadena 3 que "Córdoba no tiene SUBE porque la Nación no envía las validadoras y no inicia el calendario de implementación que viene anunciando en cada uno de los convenios". Además, el secretario explicó que desde las provincias se propuso abrir los sistemas ya implementados para poder auditar los kilómetros de los vehículos sin necesidad de implementar la SUBE, pero no hubo respuesta.

Calificó la situación de "contradictoria e injusta", debido a que ya se habla de que va a haber una merma en los subsidios que manda la Nación. "Los únicos que pueden implementar la SUBE en las provincias son los del Gobierno nacional y no lo hacen. Ahora salen con una penalización de kilómetros, cuando nosotros desde las provincias les ofrecimos abrir nuestros sistemas que ya están instalados en las unidades que tienen GPS y pueden auditar los kilómetros de esa manera, pero no hemos tenido respuesta de ningún tipo", dijo.

Por este motivo, desde Córdoba se iniciará un reclamo junto a otras 13 provincias para evitar esta penalidad. Próximamente llegan los subsidios y allí se va a ver efectivamente cuánto fue la penalización de Nación por no utilizar la SUBE.

Sergio Massa, el precandidato a presidente y actual ministro de Economía, había declarado la semana pasada a Cadena 3 que iba a anunciar la llegada de la SUBE a Córdoba para, precisamente, bajar el precio del boleto.

Informe de Juan Pablo Viola.