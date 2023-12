Beatriz Eguino, la tía de Flavio Mendoza: "El circo es madre de artes"

Beatriz Eguino es sexta generación de familia circense, es tía y socia de Flavio Mendoza y está al tanto de todos los detalles que suceden en la carpa del Circo del Ánima que está montada durante este diciembre y enero en la Ciudad de Córdoba (Av. Colón al 4800).

“Soy la sexta generación de familia circense argentina, pero de origen europeo. Mis tatarabuelos vinieron desde Europa y en ese momento no tenían la infraestructura de circo, pero con el tiempo fueron adquiriendo la carpa hasta convertirse en una de las familias más tradicionales de Argentina”, contó Beatriz a Cadena 3.

Ahora Beatriz ya no se sube a los escenarios, pero es un componente fundamental de la empresa de Circo del Ánima junto a la familia Mendoza y la familia Guasconi. “Lo componemos hermanas, cuñados, sobrinos, primos, somos toda una familia”, revela.

La vida del artista tiene muchísimas gratificaciones pero por momentos no es fácil, muchos que inician después abandonan y otros que abandonan después regresan. “Hay muchísima gente en el circo que nace y después cuando son grandes eligen otra cosa. Mis hijas, por ejemplo, en un momento, nosotros pusimos un parque de diversiones muy grande, y nos fuimos todos para el parque. Ellas no se adaptaron, estudiaron, ahora son abogadas, pero con el tiempo volvieron al circo. Uno lo lleva en la sangre, no hay como definirlo, es algo que sentís, un sentimiento”, describió.

El circo y los shows, fueron evolucionando con el tiempo, en cuanto a infraestructura, temáticas, trucos, puestas en escena. Beatriz asegura que ahora hay muchas cosas que se rescataron de aquellas primeras presentaciones.

“Por ejemplo, en mi familia, los circos antes tenían una primera parte que era todo tipo de acrobacia, malabarismo, magia, el payaso, y la segunda parte eran obras de teatro. Incluso el circo es madre de artes en la Argentina, porque si bien existía el teatro en Buenos Aires, en el interior no, y se hacía en las carpas del circo”, rememora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A lo largo de los años el circo ha ido evolucionando e incorporando cambios como la vida misma. “Se va modificando de acuerdo a las necesidades del público y va evolucionando. Y ahora es como que vuelve también un poco a lo de antes porque hay banda, canto y un argumento para el espectáculo y eso es algo que se usaba mucho tiempo atrás, se va volviendo a los orígenes”, señaló.

“El cine, el teatro, las artes son así”, reflexionó.

Sobre “Una mágica Navidad”, Beatriz asegura que es un espectáculo muy emotivo que representa a la familia.

Emocionada, describe: “Busca rescatar el espíritu de la familia, del renacer. Es muy emotivo y tiene un alto costo, pero nosotros nunca nos fijamos. No es sólo costo monetario, sino esfuerzo, dedicación y nunca nos fijamos porque pensamos mucho en el público y en lo que también nos da satisfacción”.

“Nos da satisfacción justamente que el público se emocione, que salgan y comenten que lo que han visto, incluso hasta muchos te comentan que es barato, por toda la producción, por todo el significado del mensaje, porque es para toda la familia, porque es para grandes y para niños, entonces es muy emotivo”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Una mágica Navidad” estará disponible hasta el 1 de enero inclusive. Luego en ese mismo espacio se presentará otro espectáculo "El Elegido", en el que sí participará Flavio Mendoza en el escenario y que se podrá ver a partir del 6 de enero. “El otro show también tiene toda la magia del circo, pero también tiene todo el modernismo, que es la banda, la tecnología, pantallas, y el colorido”, adelanta.

“Es muy bonito también y espero que también nos acompañen como nos están acompañando con Una mágica Navidad”, invita Beatriz y agradece muchísimo al pueblo de Córdoba por la recepción del espectáculo que llena absolutamente todas las funciones.

El circo ánima con el espectáculo "Una Mágica Navidad" estará en la Ciudad de Córdoba hasta el 1 de enero inclusive. Las funciones son de martes a domingo, con funciones dobles de jueves a domingos.

Entradas anticipadas en www.circoanima.com.ar y en boletería del circo (Colón 4880).

Horarios: Martes y miércoles a las 20 hs. Jueves y viernes a las 17.30 y a las 20 hs. Sábado a las 19 y a las 21.30 hs. Domingo a las 18 y a las 20.30 hs.