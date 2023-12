Flavio Mendoza y la intimidad de sus shows en Córdoba: "Venir me cambió la vida"

Flavio Mendoza se presenta en Córdoba con dos innovadoras mega producciones que prometen ser únicas en la temporada de verano: "Una Mágica Navidad" y "El Circo del Ánima".

La primera producción inició el 1 de diciembre en avenida Colón al 4.800 y se extenderá hasta el 1 de enero, mientras que la segunda comenzará el 5 de enero.

En diálogo con Cadena 3, Flavio compartió su emoción de volver a los escenarios cordobeses y agradeció haber vendido más de 28 mil tickets tan solo en la preventa.

"Gracias a Córdoba me cambió la vida y cambié la vida de mi familia", confesó el artista que realizó grandes espectáculos en Carlos Paz y ahora decidió mudar sus shows a la Capital.

Reveló que venir a Córdoba fue salir de su zona de confort y se mostró orgulloso de los frutos que ya asoman: "Nunca en mi carrera tuve una preventa tan grande; estrené el 1 de diciembre con 28 mil espectadores vendidos, récord histórico para teatro y circo".

Y amplió: "Cada vez que me subo al escenario en Córdoba me duele el estómago y eso es porque el amor que me dan los cordobeses no lo siento en ningún otro lugar, por eso hago estas mega producciones para seguir asombrando a las familias cordobesas y a todo el país".

Sobre los espectáculos comentó que hay más de 40 artistas en el escenario, bandas en vivo y bailarines, entre otras sorpresas.

Además habló del desafío que representa concretar los shows en estos momentos del país, y aceptó que se trata de una "gran hazaña".

Sobre "Una Mágica Navidad", reveló que tiene que ver con la unión familiar, "con ese sueño e ilusión que los chicos no deben perder", y valoró ser "el primero en hacer un show de Navidad en Argentina".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego manifestó que el espectáculo del "Gran Circo" es especial y familiar -ambos son aptos para todo público- "tiene un humor sano y hermoso para toda la familia".

También comentó que será "un circo colgante de 360 grados". Y continuó: "Es un circo muy diferente y siempre había querido llevarlo a Córdoba; era la hazaña que me faltaba hacer".

Por su parte, dijo que quienes hayan ido a ver "Una Mágica Navidad" tendrán un importante descuento para comprar las entradas en diciembre del segundo show.

Las entradas se compran en www.circoanima.com.ar o en las boleterías del circo.

Entrevista de "Siempre Juntos".