Bahía Blanca: cambió su alias por uno similar al de una colecta de Ginóbili

El hijo de una concejal de Bahía Blanca por La Liberad Avanza pidió disculpas luego de haber modificado su alias en su cuenta de Mercado Pago por uno similar que se utiliza para recibir donaciones de dinero tras el temporal que afectó a la ciudad el sábado pasado, que dejó 13 muertos.

Iván Safar, hijo de la concejal libertaria Valeria Rodríguez realizó una maniobra para que el alias de su cuenta bancaria sea "dona.fuersa.bahía" para que quede casi idéntico al original "dona.fuerza.bahía", que forma parte de una campaña liderada por el exjugador de básquet Manu Ginóbili.

La modificación de una letra del alias pudo haber generado la confusión de varios usuarios en el momento de realizar su aporte solidario tras el temporal. En diálogo con distintos medios locales, el joven dijo que le dio vergüenza lo que hizo y sostuvo que estaba "fumado" y que lo hizo para "boludear".

"Estoy hablando con todos los medios que pueda para salir a pedir disculpas, no tengo idea de cuánta gente puede escucharme y sé que esto es algo que llegó mucho más lejos que Bahía Blanca. Entiendo que se armó un quilombo enorme en el que quedo pegado yo porque es mi cuenta y fue con mi teléfono y aunque todo me da mucha vergüenza, pido todas las disculpas porque es lo que corresponde", se defendió.

Safar también indicó que "con algunos amigos habíamos fumado [marihuana] y nos pusimos a hablar de todo lo que pasó en Bahía Blanca con el temporal, de la campaña de ayuda que impulsa Manu Ginóbili, de lo que pasó en Independiente con la campaña de Maratea y ahí surgió esto de que se podían cambiar los alias de Mercado Pago y por boludear se nos ocurrió poner casi el mismo alias cambiando la Z por una S".

El hijo de la concejala Rodríguez aseguró que, en ese momento, ni él ni sus amigos "estaban en sus cabales" y que "no midieron las consecuencias".

"Yo en ese momento no estaba en mis cabales y mis amigos tampoco, por lo que no medimos las consecuencias. Después estuve un par de horas sin señal y cuando volví a agarrar el teléfono vi a toda la gente enojada y que de repente tenía como un millón de personas puteándome en mi cuenta de Instagram", agregó.

Luego, manifestó: "Estoy tratando de responderles a uno por uno para explicarles que no me mandaron nada y que si alguien me manda voy a devolver todo como corresponde".

"No soy una persona a la que le falte plata y gracias a Dios a la casa de mi familia no le pasó nada, estoy intentado dar la cara como puedo, pero es demasiado lo que estoy recibiendo en las redes, hasta me avisaron que se armó un grupo de WhatsApp que me anda buscando por Bahía Blanca", concluyó.

Al respecto, la responsable de Ciberdelitos de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Soledad Martínez, explicó a Cadena 3 que este tipo de casos son muy comunes. "La gente se aprovecha de emergencias o cuestiones de salud y habría que rever cuántas veces se puede modificar el alias de las personas".

Aconsejó que, cuando se lancen campañas solidarias, debe quedar explícito el nombre completo de la persona asociada para evitar caer en estafas.

