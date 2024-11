Argentina es el segundo país que más consume soda en el mundo

Argentina se posiciona como el segundo mayor consumidor de soda a nivel mundial, solo detrás de Alemania.

Matías Jurisich, conocido como el "maestro vermutero", explicó las razones detrás de este alto consumo de soda en Argentina. "Básicamente el formato lo inventa Schweppes", señaló, refiriéndose al sistema de burbujas que revolucionó la forma de consumir jugos y aclaró que por eso "es lógico que Alemania tenga el primer lugar". "Lo que sí no me parece nada novedoso que seamos el segundo país", agregó.

El origen de la soda

En 1783 Jacob Schweppes, joyero de profesión, crea el primer proceso industrial para producir agua mineral “artificial” carbonatada, antecesora de la soda. "Este señor inventa el sistema de burbujas que se usaba cuando preparaban jugos, y como la pulpa se iba para abajo para poder mantenerla en la superfiice flotando incorporó el gas carbónico", detalló Jurisich.

Luego Schweppes se muda a Londres y ahí empieza a fabricar justamente su marca, que no era ni por cerca el imperio que hoy conocemos. Allí, el rey Guillermo IV de Inglaterra apadrina la bebida, y así es como Schweppes comienza a usar el famoso epígrafe "by appointment of" ("por la gracia de su majestad").

La tradición sodera en Argentina

Jurisich destacó la tradición de las soderías en el país, mencionando que "una de las pocas cosas que todavía conservamos como estructuras comerciales de vieja época es el sodero golpeándote la puerta de tu casa".

Además, explicó que la soda se ha convertido en un acompañante habitual para diversas bebidas y comidas, lo que contribuye a su popularidad. "La soda es un gran acompañante para el vermut, para la coctelería, para las picadas, también para acompañar el café, el vino, el fernet", detalló.

El consumo promedio en Argentina se sitúa en 46 litros de soda por persona al año.

El interés por la soda ha crecido, incluso los sifones se han vuelto objetos de culto, con fábricas que regresan al uso de sifones de metal y otras que continúan produciendo en botellas de vidrio.

Además, las modernas máquinas para hacer soda en casa han visto un aumento en sus ventas de entre un 10 y un 15% en el último año, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo.

Informe de Matías Arrieta