Voces peronistas a favor de la reforma constitucional: "Son temas fundamentales"

La Legislatura de Santa Fe se prepara para debatir una serie de temas en el período de sesiones extraordinarias, entre los que se destaca el proyecto de reforma constitucional que habilita la reelección del gobernador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Roly Santacrocce, intendente de Funes, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y planteó: “Hablaré por mí, no por mis pares. Se necesita una reforma constitucional política. ¿Por qué puedo ser reelecto cuatro veces y el gobernador solo un solo mandato? Y no me van a decir a mí que yo soy de Pullaro. El estancamiento de la provincia de Santa Fe, no hay gasoductos, acueductos, autopistas, es porque apenas asume el gobernador se debe ir. Y debe haber una Legislatura unicameral”.

“Independencia y autonomía económica, policías propias. Son temas fundamentales. Hoy vivimos del humor del gobernador, y son necesidades del pueblo, no de nosotros. No es solo la reelección del gobernador, hay muchas cosas”, precisó Santacroce.

Y criticó el espacio al que pertenece: “No me interesa lo que diga el Partido Justicialista, lo que diga ese espacio no me importa en absoluto. Yo no voté ni a Pullaro ni a Milei, pero quiero que les vaya bien. El Partido Justicialista era Justicialista cuando estaba Perón. Si desafilian a quienes votan a favor, se irán, cuál es el problema. Que se queden ellos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Pablo Corsalini, intendente de Pérez, expresó: “La reforma es necesaria. Desde Vamos (25 intendentes) nos manifestamos por las formas, no el fondo. Somos pro partido, el peronismo debe seguir representándonos. Queríamos tiempo para que los diputados puedan llevar nuestras propuestas a la reforma. ¿Quién va a discutir la autonomía y distribución de los recursos?”.