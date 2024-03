Viajaba en camión y lo balearon: "Se te cruzan un montón de cosas por la cabeza"

El domingo por la tarde, Diego Paglione, oriundo de Bombal, Santa Fe, viajaba en su camión rumbo a Punta Alvear Cargill-en las afueras de Rosario-, con el objetivo de descargar y marcharse. Cuando estaba llegando a la zona del puerto, un balazo en el parabrisas lo sorprendió.

“El tiro dio en el lado del conductor, casi me pego a mí. No alcanzó a pasar del todo la bala. En el momento no entendés lo que pasa, sentís la explosión del parabrisas. Después lo analizás en frio y ya pasó, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza”, expresó Diego en Cadena 3 Rosario.

“Íbamos tranquilos, tres camiones, pasó una chata de frente y le tiró al camión que iba adelante y a mí”, indicó, y sumó: “Nunca me había pasado. Es una zona peligrosa, como lo son un montón de puertos. En este caso me dijeron que cuatro camiones más pasaron por lo mismo. Se lo comenté a un policía que estaba en el lugar con el patrullero. Tiraron desde un utilitario creo, o quizá fue desde la banquina y no alcancé a ver”.

Tras salvar su vida de milagro, Diego piensa continuar con su rutina normal, pero tiene miedo. “Voy a seguir trabajando, como por eso. No hay otra solución, hay que seguir. Miedo tengo, mi hijo también hace este trabajo”, reveló.

Preocupación en el sector

Los camioneros afrontarán el traslado de una importante cosecha en rutas que no están a la altura de los niveles de exportación del país. Los rindes que se esperan para este año saldrán de Argentina mediante una zona portuaria con infraestructura del siglo pasado.

Y mientras Rosario sobrevive a un ataque narcoterrorista, la inseguridad característica de las zonas portuarias sigue en pie, a pesar del programa Cosecha Segura, lanzado recientemente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Edgardo Aniceto, vocero de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), habló en Cadena 3 Rosario y repasó los hechos de inseguridad que sufrieron camioneros en la zona de Rosario en los últimos días.

“Hay un camión baleado. Hay otro caso con un ladrillazo que ingresó a la cabina y rozó al conductor. Y se suman varios camiones más atacados”, repasó.

Y cerró: “La inseguridad sigue creciendo en esa zona. Hemos sufrido apertura de puertas, pero ahora se dan estas agresiones que nos preocupan sobremanera”.

Informe de Agustín Dadamio