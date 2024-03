La trama detrás de la brutal balacera que se cobró una vida en "la cuadra narco"

Juan Federico

Cincuenta y nueve vainas servidas. El trabajo de los peritos de la Policía Judicial fue revelador en varios sentidos al mismo tiempo: dominio territorial, sensación de impunidad, un poder de fuego que no deja de impresionar y una brutalidad que parece ir corriendo cada vez más los límites.

Todo sucedió el lunes 16 de octubre último, minutos después del mediodía, en plena "cuadra narco". Se trata de una referencia cordobesa tan insólita como patética: 200 metros ubicados en Quintas de San Jorge, al noreste capitalino, en los que hace años pulula una oferta infernal de todo tipo de drogas. A sólo un paso de una sede policial por cuyo frente necesariamente los consumidores y los proveedores deben pasar para lograr llegar hasta allí.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fue en esta "cuadra narco" que aquel día se desató una infernal balacera que se cobró la vida de Facundo Belén (20). Mujeres y niños fueron testigos presenciales de un tremendo tiroteo entre dos bandas que también dejó malherido a un hombre de 69 años y que puso en evidencia, una vez más, el poder de fuego que circula por los barrios de la ciudad.

Menos de cinco meses después, el fiscal Andrés Godoy acaba de solicitar que aquel jubilado que sobrevivió a las heridas, dos hijas y un yerno sean llevados a juicio por el crimen de Belén. Una víctima, se sostiene en el expediente, que estuvo en el lugar y en el momento equivocados.

A Roberto Ramón Vega (69) se lo acusa del presunto delito de homicidio con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor, lo mismo que a su hija Brenda Ayelén Vega (26); mientras que Yanina Elizabeth Vega (38) deberá responder por tenencia ilegal de arma de fuego y Luis Miguel Reales (32) por haber disparado de manera ilegítima.

La investigación logró avanzar pese a un espeso código de silencio y miedo que mandó a callar a buena parte de los principales testigos. Aquellos que ese día habían llamado al 911 alertando de la balacera, los mismos que filmaron todo con sus celulares, se quedaron callados cuando los investigadores de Homicidios comenzaron a husmear en el sector para entender qué había sucedido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No obstante, se lograron reunir pruebas importantes para sostener, siempre aún en un plano hipotético, que aquella siesta, tras un primer tiroteo, Belén se asomó a pie por la esquina de Río Pasaje ("la cuadra narco) y Manuel Castro. Allí, se encontró con Reales, al que le preguntó qué estaba sucediendo.

Este último lo abrazó y le dijo que se quedara tranquilo, que el problema no era con él, sino con otra familia de la zona, los Carnero, con los que se disputaban lo inconfesable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras charlaban, Belén y Robles retrocedieron unos 50 pasos, hasta llegar al frente de la casa de la familia Vega, cuya vivienda acababa de recibir una andanada de balazos.

Allí, se indica en la causa, Roberto Vega y Brenda Vega estaban armados, atentos ante un nuevo ataque. Algo que se sucedió a los pocos segundos. Belén quedó al medio de este fuego cruzado y cayó muerto de un balazo en la frente.

La contundencia de los videos registrados por los vecinos durante la balacera fue clave para desentrañar toda esta historia. Las imágenes que fueron reveladas por Cadena 3 en aquel momento terminaron por configurar una pieza fundamental de la investigación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el expediente se sostiene que Belén no tenía ningún problema con los Vega, y que incluso era amigo de Robles. Sin embargo, la imputación no avanzó en una figura "accidental", sino que el fiscal se inclinó por el reproche más gravoso, el de homicidio doloso (intencional). ¿Por qué? "Los autores conocían la posibilidad concreta que su conducta podían causar un resultado mortal y no obstante ello, actuaron voluntariamente sin descartar la aludida posibilidad", remarcó Godoy en la resolución.

La sucesión de tiroteos no deja de impresionar. En la investigación consta que entre las 12.30 y las 13.45 de aquel lunes de octubre se produjeron al menos cuatro balaceras casi consecutivas. Luego de las dos primeras, Belén se acercó para averiguar qué estaba sucediendo. Fue entonces que Robles lo abrazó y le dijo: “No te metas, no es con vos, no seas boludo". No tuvo ni tiempo para retirarse.

Una vez que Belén ya estaba muerto en el suelo, continuaron los tiros. En esa cuarta balacera, además de que el mayor de los Vega fuera herido de un tiro en el estómago, el cuerpo de la víctima fatal recibió más impactos del fuego cruzado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/