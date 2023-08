Subió la carne: ¿Cuánto cuesta el kilo de asado y qué es lo más barato?

Juan Ramos, presidente de la Asociación de Carniceros de Rosario, se refirió al aumento de los precios de la carne y dijo que en los próximos días podría haber una baja en los valores.

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Ramos analizó las ofertas del día y dijo a cuánto se vende el asado.

“Hoy hay unas pequeñas bajas, al menos no subió. Puede bajar un 8 por ciento. La baja no se traslada de un momento a otro. En la carne hay que tener cuidado con el sistema, cada carnicería elije con qué animales trabajar. El kilo de asado está 3.300 pesos”, precisó.

“El tema de los negocios es que la gente cuando no tiene plata no compra lo caro ni lo barato. En el comienzo del mes, si hay una baja, es algo bueno. No es nomas la carne, todo aumentó. El caracú está en 1700 pesos, es lo más barato”, rescató.