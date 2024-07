Sube el dólar y se acentúa la crisis: "No hay que endeudar más al Estado"

Camilo Tiscornia, máster en Economía y director de C&T Asesores Económicos, analizó el panorama que enfrenta el presidente Javier Milei con la suba del dólar y la crisis económica que asecha al país.

Primero, en cuanto al Presupuesto presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, Tiscornia evaluó: “No tiene mayor novedad, la discusión es si podrá hacerlo o no. No hay insinuación sobre el cepo”.

En contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, profundizó sobre la suba del dólar. “El mercado no reaccionó mal a la Ley Bases, hay una especulación muy grande. Ante eso, el Gobierno refuerza su idea de mantener el cepo. El Gobierno quiere convencer al mercado financiero, veremos cuál es el resultado”, señaló.

Y sostuvo: “El uso de reservas para sostener el tipo de cambio se da en miles de lugares del mundo. Es legítimo en determinadas circunstancias. El riesgo político es que si la estabilización no es duradera y hay crisis cambiaria, la acusación será que el Estado financia la fuga de capitales. Hay que resolver esto sin pedir plata, no hay que endeudar más al Estado”.

Por otra parte, Tiscornia sentenció: “Si el dólar está o no barato es la pregunta del millón y no es fácil de responder. Ajustado por inflación, el dólar está más bajo que en otros momentos y más alto que en otros. No es un tipo de cambio cómodo en materia de competitividad. Cuántas veces pasó que la inflación se comió el efecto de la devaluación. El tema es controlar la inflación”.