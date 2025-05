Repercusiones de la vuelta de "Fideo" Di María a Rosario Central

La confirmación del regreso de Ángel Di María a Rosario Central, el club que lo vio nacer, generó repercusiones de todo tipo. Con la camiseta con el número 11 en el dorsal a la venta, algunas exfiguras del Canalla opinaron sobre el regreso del campeón mundial. En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, excompañeros y un exDT de "Fideo" dieron su visión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Germán "Pirulo" Rivarola

"Ángel apareció de un momento a otro. Yo ya estaba en primera y se le veían las condiciones. Cuando me han preguntado, siempre digo lo mismo, no era fácil darse cuenta del nivel que después llegó a tener. Con el dinero de Di María, la jueza mantuvo a Central abierto. No va a haber lugar en El Gigante, viejo. Siempre está lleno, imagínate ahora".

Hernán "Rifle" Castellano

"La verdad que yo estaba viendo un partido de acá, de la liga de acá, y me manda un mensaje mi prima, fanática de Central, con la gran noticia. Él había tenido ese inconveniente la vez pasada que estuvo a punto de venir, pero como estaba Rosario complicado, no se había dado y era totalmente entendible. Hoy creo que la cosa es totalmente distinta, el club sigue teniendo una estructura cada vez más fuerte. Para que él pueda disfrutar, porque a veces han venido también figuras y el club no tenía esa estructura. Creo que está intacto, creo que está en su plenitud todavía. Él tiene unas condiciones físicas naturales que se siguen manteniendo, y aparte no es esa clase de jugadores que todo lo basan en su parte física".

Marcelo "Picote" Trivisonno

"Cuando Central atacaba, unos años después, por esa misma geografía, Di María desbordaba. Ángel lo agarramos en enero, él viniendo de Rosalina, sin haber estado fichado en AFA ese año. Lo veíamos flaco, pero cada vez que entraba a una cancha la personalidad cambiaba".

Entrevista de Alberto Lotuf y Claudio Giglioni.