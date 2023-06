Recolectores en estado de alerta luego de la reunión con la fiscal Iribarren

AUDIO: ¿Puede haber paro de recolectores de residuos?, Pipi Andrada no se fue conforme.

"Estuvimos con la fiscal regional y nos comunicó que les va a ordenar a los jefes de policía que se pongan a trabajar y a investigar, cosa que no me convence", dijo el titular del Sindicato de recolectores y barrenderos, Marcelo Andrada de su reunión con la fiscal María Eugenia Iribarren.

Para Andrada esta investigación “se va a estirar en el tiempo” y por esto sostiene que “no se retiran conformes” de la reunión.

En cuanto a una posible medida de fuerza el dirigente sindical dijo: “nos vamos a reunir con los compañeros y vamos a llamar nuevamente al Ministro de Seguridad y también al intendente porque nos llevamos más dudas que certezas”.

“Todavía estamos esperando que nos resuelvan un hecho ocurrido hace un año”, indicó el titular del Sindicado de recolectores y barrenderos de Rosario.

Estamos en alerta y si no nos garantizan seguridad, vamos a hacer una medida de fuerza, dijo Andrada.

“Yo no voy a permitir que me maten a un recolector”, remarcó el sindicalista quien además confirmó que "no hubo avances en la investigación".