Organizan viajes para ver a Leda: "Los fieles le ponen mucha fe"

Los viajes religiosos para las celebraciones de Leda se reprodujeron en las últimas semanas. El fenómeno del grupo Soplo de Dios Viviente convoca público de todo el país, que en oportunidades no tiene forma de llegar.

Juan Carlos Ferreyra es organizador de excursiones de este tipo. Comenzó años atrás luego de conocer al Padre Ignacio hace quince años. “Él me cambió la vida. No buscaba nada, pero realizó un cambio en mí”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Venía en una época complicada, me había separado y no sabía para donde ir. Me hizo encontrar el camino y salir adelante. Soy un eterno agradecido. Tengo un hijo que se llama Ignacio en su honor”, continuó.

Por las vueltas de la vida, Juan Carlos comenzó a organizar los viajes a la parroquia Natividad del Señor, ya que “había y hay mucha gente que necesita llegar a estos lugares y no tiene los medios”. Actualmente parten desde Buenos Aires micros de larga distancia, doble piso con coordinadores, al precio de 13 mil pesos.

“Lo de Leda estalló, me sorprendió. Es impresionante. Empezamos a ir cuando estaba en un colegio, antes de que explotara como lo hizo”, afirmó Ferreyra. Y concluyó: “Es algo muy fuerte. Me llama la atención que la gente que llama para reservar le pone mucha fe. Están muy seguros, decretan las cosas antes de viajar. Hacía mucho que no me pasaba”.