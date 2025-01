Ocuparon sillas reservadas en una entrega de trofeos y les dieron una golpiza

Virginia nació en Rosario, se fue a vivir a San Luis hace 15 años y viajó de visita a su tierra natal para la entrega de trofeos de básquet de su nieto del medio. Estaban también su nieto más pequeño, que es autista, y su nieta más grande, de 20 años. En el evento, que tuvo lugar en el club Saladillo, se sentaron en sillas reservadas y fueron brutalmente golpeados.

“Me fui hace 15 años. La verdad es que me fui porque Rosario estaba embromada, me habían robado. Mi nieto es autista. Viajé en diciembre. El 7 se hizo un evento en el club, una entrega de trofeos de básquet”, inició su relato Virginia en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El chiquito autista empezó a tirarse en el suelo. Había algunas sillas que estaban reclinadas, para marcar que estaban ocupadas. Nos sentamos ahí, pensando que luego nos darían otro asiento. De la nada una mujer me insultó, me dijo ‘gorda grasa’. Mi hija me dijo ‘vámonos de acá porque esta señora es villera’. Y de la nada sentí un golpe de atrás, en el pómulo”, señaló.

“Mi nieta me fue a agarrar para levantarme del suelo y la señora le pegó a ella, le sacó los dos dientes de adelante. Tiene 20 años. A mi hija la agarraron de las manos y no podía ayudarme. Se nos perdió el chiquito, fue un drama. Mi nieto, que iba a recibir el trofeo, terminó llorando. Los dientes de mi nieta salen 500 mil pesos. Saqué un crédito para que empiecen a curarla, así no le agarra infección. Me van a hacer una radiografía en el pómulo porque tengo un hueso como salido”, precisó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese momento, Virginia pidió auxilio a las autoridades del club, que no le dieron respuesta. “Pedí un botiquín y no había. Hablé con una mujer que dijo ser la presidenta del club, pero era la mujer del presidente del club. No había custodia y era una fiesta grande. Hicimos la denuncia, pero nunca más me llamaron”, lamentó.

Y concluyó: “Hay poca empatía con el autismo. Le dije a la señora que sabía que el lugar estaba ocupado, quería darle una hamburguesa a mi nieto para que esté tranquilo. Lo malo que hicimos fue querer pasar un momento en familia con un chico autista. No sé si podré volver a Rosario”.