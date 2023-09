Ocaña: "Con el kirchnerismo hay un festival de contrataciones en el Estado"

Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio, habló tras el escándalo que se desató por el accionar de Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación que nombró a su marido en un cargo en la entidad.

“Esto se tiene que terminar, con el kirchnerismo hay un festival de contrataciones en el Estado. Están generando guaridas para resguardarse de una derrota electoral”, aseguró Ocaña en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“La caradura de Batakis contrató y aumentó sueldos. Cuando estuvo 24 días en el Ministerio de Economía estableció que nadie podía contratar gente en el Estado. Y lo que vemos es que día a día se suman más empleados públicos. No médicos, enfermeros, maestros o policías, no son personas que van a prestar un servicio, es militancia política”, indicó.

“Contrataron a una numeróloga, una tarotista, bruja, no sé cómo llamarla. Eso lo pagan los argentinos, es una vergüenza. Si así contratan a una tarotista, no me quiero imaginar otras contrataciones”, expresó.

“Pedimos una investigación bajo los delitos de funcionario público, por defraudación a la administración pública y posible peculado”, concluyó.