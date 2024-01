Siempre Juntos Rosario Obras de Aguas Santafesinas: "A fin de año empresas de asfaltado no producen" Audio

Las obras de Aguas Santafesinas en la ciudad alertaron a los vecinos en los últimos días. La cantidad de corralitos y cortes se multiplicaron, generando trastornos en el tránsito. Sin embargo, desde la empresa explicaron que eran necesarios y detallaron los motivos de las roturas en los distintos caños de servicio.

En el mes de enero se retomó la reparación de intervenciones que habían quedado pendientes del año pasado “por falta de recursos”. Guillermo Lanfranco, vocero de Aguas Santafesinas, destacó en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la empresa “depende en gran parte de los recursos de la Provincia”.

“Esta administración reforzó los trabajos y eso redunda en ver más movimientos y trastornos. Hay calles cortadas porque se están realizando reparaciones”, añadió. En la actualidad, la compañía realiza cerca de 60 reparaciones diarias.

No obstante, Lanfranco destacó que a fin de año las empresas que trabajan en el asfaltado, la última etapa de la reparación, “dejan de producir hasta el 10 de enero”. “Tenemos 20 casos de esos, en los que faltan tres o cinco centímetros de asfalto, pero aún no han prendido los hornos”, comentó. Y dijo: “También sobre fin de año la Municipalidad nos pide que no hagamos obras en zonas céntricas”.

Por otro lado, el funcionario se refirió a las roturas que se generan en los caños, y planteó que existen dos razones. En primera instancia, existen los ductos de provisión de agua potable, los cuales son a presión y en horarios en los que hay menos demanda pueden pincharse. Estos se diferencian de aquellos que en el centro y microcentro de Rosario llevan deshechos cloacales y pluviales, que frente a lluvias intensas pueden no soportar y generar hundimientos en el pavimento.

“En esos casos hay que sacar la tierra, arreglarla, y volver a poner la tierra, que debe ser otra que no sea la que estaba. Generar una loza y luego la carpeta asfáltica. Esto puede demorar unos 20 días”, atendió.