Mayans dijo que el juez actuó "equivocadamente" al prohibir visitas a Cristina

El lenguaje ofensivo y la falta de respeto en el ámbito político argentino son temas de preocupación, según el senador peronista José Mayans, quien criticó tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso. “Los muertos se asustan del degollado, ¿no?”, cuestionó Mayans, refiriéndose a la precaria comunicación entre los líderes políticos, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria se refirió a la sesión en la que la senadora Cristina López calificó de “mentiroso” al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “El problema del país es otro”, enfatizó Mayans, señalando que “no existe división de poderes” y que el artículo primero de la Constitución Nacional está seriamente afectado.

Mayans sostuvo que el gobierno incumple la Constitución al no presentar un presupuesto nacional. “El año pasado se recabaron 130 mil millones de dólares, así que no es cierto que no hay plata”, afirmó. Además, criticó la apropiación indebida de fondos provinciales, mencionando que a la provincia de Buenos Aires le deben 11 billones de pesos y a Santa Fe 1,3 billones.

El senador también abordó la reciente controversia sobre la entrega de Tierra del Fuego y Malvinas a intereses internacionales, acusando al Presidente de tener una visión alineada con la de Inglaterra. “Lo que ha hecho con el tema de Malvinas lo ubica en un lugar de traidor a la patria”, declaró Mayans, quien consideró que la situación actual es una ofensa para los habitantes de Tierra del Fuego.

Respecto a la decisión judicial que impide a los legisladores visitar a Cristina Kirchner en su hogar, Mayans expresó su desacuerdo, afirmando que “el juez opinó equivocadamente” y que los legisladores tienen el derecho constitucional de verificar el estado de salud de cualquier preso.

En cuanto a la situación económica del país, Mayans criticó a los gobiernos anteriores. “El peronismo no tiene ninguna responsabilidad en todo este tipo de cosas”, argumentó, y señaló que la pobreza ha aumentado debido a las políticas de endeudamiento de administraciones previas.

Entrevista de Alberto Lotuf.