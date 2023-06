AUDIO: Maximiliano Pullaro: "No me voy a bancar que me quieran ensuciar"

Maximiliano Pullaro, diputado provincial y precandidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe, convocó a una conferencia de prensa para aclarar su postura ante la denuncia de Lilita Carrió. La máxima referente de la Coalición Cívica lo acusó por no denunciar a Alejandro Druetta, jefe policial condenado por vínculos con el narcotráfico y súbdito de Pullaro en el Ministerio de Seguridad.

“No voy a permitir que se intente ensuciar mi figura y dejarme como una persona oscura para no discutir ideas. No nos beneficiamos los que formamos parte de este espacio, sí el kirchnerismo. Vivo en Rosario y cuando sea gobernador seguiré viviendo acá. Tenemos una vida normal acá. No me voy a bancar que me quieran ensuciar”, insistió en exclusiva con Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, tras la rueda de prensa.

“Convoqué a todos para dar información precisa para dar la información que tenía que dar. Lo que hace un subalterno no convierte a un funcionario en delincuente. Cuando a Druetta lo allanaron, pedí que lo pasen a disponibilidad. Cuando lo imputaron lo saqué de la Policía de Santa Fe. Me podrían achacar algo si lo hubiera encubierto, sino no”, aclaró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y agregó: “Como ministro de Seguridad me banqué cosas feas. Quisieron secuestrar a mi familia, quisieron atentar contra notros, le dispararon a una camioneta que yo tenía asignada. No la pasamos bien. Con el esfuerzo que hicimos no nos vamos a bancar que nos quieran ensuciar”.

A su vez, analizó el impacto de la denuncia en la carrera electoral y dijo: “Hay que ver quién se beneficia con estas cosas. Se beneficia el kirchnerismo, Omar Perotti. Yo por eso no critico a nadie que esté en Juntos por el Cambio”.

“Bullrich tiene honestidad política e intelectual y no se va a enganchar en chicanas. Juntos logramos bajar el delito y la violencia. Entonces obviamente no se va a prender en estas cosas”, destacó sobre la precandidata presidencial, que se despegó de la acusación de Carrió.