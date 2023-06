"Los cuentos de la abuela Betty": así surgió esta hermosa historia de superación

Un viejo refrán reza que al que nace para martillos, le llueven clavos. Pero si el foco es la historia de Beatriz “Betty” Leroy, habría que afirmar que al final del camino, hay premio para los que no dejan de intentarlo.

Betty se quedó sin trabajo hace dos años, en plena pandemia de coronavirus. Pensó en varias alternativas, pero conectó con la escritura, salió a vender cuentos por la calle y ahora, tras meses de lucha, una editorial recopiló sus cuentos y lanzó “Los cuentos de la abuela Betty”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una emotiva charla con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la protagonista de esta historia contó cómo se fue dando todo para que llegue este presente de reconocimiento y emoción.

“Cuidaba enfermos en distintos sanatorios, hospitales, domicilios. Por la pandemia no se podía estar yendo y viniendo y me quedé sin esa entrada económica. Traté de buscar, anterior a eso, volver a la repostería. Pero no tenía las materias primas para hacerlo. Entonces tomé lo que tenía entre mis manos”, comentó, y expresó: “Dios me hizo recordar los cuentos que tenía. Los bendije y los saqué a la luz”.

“Decidí salir y venderlos en la calle. Me los compraban en los shoppings escritos a lápiz. Les gustaba la gracia de venderlos así. Luego para hacerlos más elegantes, pedí elementos para escribirlos distintos”, agregó.

Hoy su vida cambio completamente. “Hace dos años vendía cada cuento a 100 pesos, serían 300 pesos ahora. Hay que estar a la puerta de la vida para que las cosas sucedan. Ahora cada cuánto cuesta 3.500 pesos”, cerró.