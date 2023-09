Lewandowski: "Llevaremos a $15.000 el reintegro de Billetera Santa Fe"

Marcelo Lewandowski, candidato a gobernador oficialista, estuvo en el estudio de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y puso el foco en sus propuestas de campaña. También se refirió a los resultados de las PASO y dijo que apunta a los votos de Rosario para ganar la provincia.

Salto a la política. “Tuve una militancia después de la Guerra de Malvinas. Quienes conocían eso en 2013 hicieron la primera medición. El primero que me ofreció participar fue Marcelo Gastaldi. A fines de 2018 el bichito sí me empezó a picar. Si las cosas no me salían bien…hay algo que se rompe cuando uno después vuelve a ejercer el periodismo. Vivo con angustia por no poder cambiar lo que hay que cambiar y resolver lo que hay que resolver”.

Panorama actual. “Hay un poco de decepción de la gente, no sabe para qué está el legislador o qué propuestas tuvo. En el noticiero preguntaba por qué siempre arrancábamos con el muerto. Ahora recorro barrios, hay muchas ONG haciendo cosas. Si a cada una le damos el mismo espacio en la televisión que a las balaceras, sería otra cosa.

Hay 500 basurales a cielo abierto. Hay que tener conciencia, agregar la posibilidad de transformarlos. Esas son políticas de Estado que son importantes”.

Propuestas de campaña. “Aspiramos a recuperar lo que tuvimos en 2019. Gané el Departamento Rosario con el 41 por ciento de los votos, que eran 270 mil. Crecimos en otros puntos, queremos reafirmar si podemos ganar en la ciudad para pensar en que no es una utopía ganar la provincia.

Temas claves, seguridad y desarrollar un plan de viviendas. Es algo transversal. Cada ministerio debe tener un desarrollo con 10 medidas a realizar a full en los primeros tres meses.

Hay que mejorar la Policía como primera medida. Invertir en tecnología. Hay que abrir las comisarías de barrio que se cerraron. Pero no las de los presos en el fondo, necesitamos centros de protección comunitaria. Ese trabajo es también con las ONG y las iglesias.

Hay 70 escuelas que faltan construir. Hay que empezar por las urgencias, no se pueden hacer todas, ojalá tendríamos los fondos para hacerlo.

Lo del salario no es un tema menor, hay que asegurar que en marzo comiencen las clases, que no tengamos que discutir esto a días del inicio. La conectividad también es importante. Si queremos una educación moderna hay que tener conectividad.

Queremos incrementar el monto de Billetera Santa Fe. En diciembre, lo llevamos a 15 mil pesos. Cuando hablan de segmentación, después se diluye y son pocos los que acceden.

La no repitencia es una política que está a prueba. El mayor problema es la deserción escolar. Es crucial. Debemos discutir la mejor alternativa. Estoy dispuesto a escuchar a los especialistas. Hay dicentes que dicen que la repitencia es el paso previo a la deserción.

Vamos a fortalecer escuelas de oficios y técnicas. También a trabajar en la salida laboral. Hay jóvenes que no tienen posibilidades. Haremos talleres de robótica pensando en las salidas laborales del futuro “.

Balance de la relación con Nación. “En seguridad merecemos más. Lo hablé con Massa y coincide. No solo el número de gendarmes, sino las acciones. En obras no pasó lo mismo, hay en proceso, ahí recibimos mucho más que en los años anteriores”.

Elecciones nacionales y provinciales. “Para mí hay balotaje y estará Massa. Lo de Perotti y Milei no hacía falta. Nos acompañó mucha militancia, dirigentes. Sentí también a gente de afuera del partido, hubo empresarios que acompañaron. Yo no estoy en el Ejecutivo, no tomo las decisiones. En seguridad hubiese hecho lo que quiero hacer ahora”.

Mensaje final. “El presente hay que cambiarlo y construir otro futuro. Me duele y me lastima lo que sucede, como a la gente. Fui a Empalme Graneros y me vine llorando después de hablar con familias. No di el paso para hacer más de lo mismo. Actuamos desde la sinceridad. Los que quieren proponer un cambio dejaron un problema preocupante, con un crecimiento de la narcocriminalidad”.