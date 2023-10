La mamá de Ivana pidió que "entreguen" a los asesinos de su hija y "que paguen".

El crimen de Ivana Garcilazo, una hincha de Rosario Central asesinada horas después del clásico ante Newell''s, conmocionó a la ciudad y ha dejado a una madre destrozada en busca de respuestas y justicia.

Después de que se difundieran imágenes que podrían llevar a los sospechosos del crimen, la madre de Ivana habló con el móvil de Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La verdad que no vi nada, porque no estoy mirando televisión, no estoy haciendo nada. Mi vida cambió de un día para el otro. Pero bueno, si están las imágenes espero que las puedan reconocer. Y sencillamente que paguen, que paguen por lo que hicieron, porque mi hija era una excelente persona. Y no merecía morir así. Yo creo que nadie merece morir de esta manera", declaró.

Con lágrimas en los ojos, la madre hace un llamado a los habitantes de Rosario para que colaboren en la identificación de los sospechosos: "Que por favor se acerquen a la Fiscalía, a declarar, que, si los conocen, que los entreguen. Porque esta gente no puede andar por la calle. Porque como hoy le pasó a mi hija, mañana le puede pasar a los hijos de ellos, a un hermano, a un pariente, lo que sea. Por favor, terminemos con esto."

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La madre de Ivana también destaca la personalidad excepcional de su hija y la pérdida irreparable que representa para la familia y la comunidad: "Era una piba excepcional, excepcional, como la han descrito ya varios. Y bueno, sí, gran cantidad de gente concurrió a su velorio y nos acompañó cuando llevamos sus restos. La verdad que sí, era muy querida."

Informe de Muriel Yadanza.