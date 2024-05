Omar Pereira: "Queremos una Policía con muchos vehículos en la calle"

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, habló tras el anuncio de la llegada de 33 patrulleros y una nueva estación policial para Rosario.

En Una mañana para todos, Pereira explicó que este proyecto forma parte del Plan Integral de Seguridad Pública que fue diseñado y planificado en la gestión de Miguel Lifschitz, con Maximiliano Pullaro en ese entonces como ministro de Seguridad, y hoy lo continúa con esta nueva gestión.

“La idea es descentralizar la actividad operativa de la Unidad Regional II y distribuirla en los distritos y desde estos lugares con una construcción mucho más moderna y ágil que permita distribuir el patrullaje diario y preventivo dentro de las cuadrículas del mismo distrito”, explicó el funcionario.

“Las estaciones cuentan con un auditorio, donde se orienta al policía por donde se va desplazar cada día con su vehículo. Se dan las órdenes de patrullaje, se entrega un análisis de la zona delincuencial de su zona, luego retira el arma y el patrullero e inicia su desplazamiento que es monitoreado todo el día por el GPS”, detalló.

“Cuando llegamos al gobierno encontramos hasta plantas en los móviles policiales”, describió sobre los móviles en desuso y agregó: “Hoy tenemos un pico de 160 móviles patrullando, sumamos 30 este viernes y la semana que viene completamos los 70 de esta nueva tanda”, confirmó Pereira.

“La cantidad de luces azules es importante, pero a eso le tenés que sumar proactividad de la Policía, un 911 que funcione cada vez mejor y agilizar los tiempos de respuestas, todo eso coordinado y articulado tiene que mejorar nuestro sistema de policiamiento y de prevención”, argumentó.

Y agregó: “Vamos a seguir corrigiendo cosa,s pero esta es la modalidad de trabajo policial que funciona en el mundo, el patrullero en la calle y no comisarías que por no tener recursos no pueden dar respuestas, queremos entonces una policía con muchos vehículos en la calle”.

Piquetes sin solución

Respecto a las declaraciones de la Ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich –dijo que la responsabilidad de controlar los piquetes corresponde a los gobiernos provinciales-, el Pereira señaló que avenida Circunvalación tiene jurisdicción nacional, pero planteó que de ser necesario y ante algún requerimiento de Nación, si Santa Fe tiene que actuar lo hará.

“La provincia todavía no ha adherido al protocolo antipiquete de Nación. Por ahora seguimos trabajando con el protocolo de mediación, de manera que ante cada caso hablamos con las organizaciones y coordinamos para que una de las manos quede habilitada al paso de ambulancias y de urgencias, aseguramos eso y en un extremo de necesidad se procederá al desalojo”, cerró.