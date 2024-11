Indiana, viuda de Joaquín: "La sensación es agridulce, te remueve todo"

Este miércoles la Policía detuvo a un hombre que es el presunto conductor de la moto que trasladó al asesino de Joaquín Pérez, que era arquitecto y tenía 34 años. Indiana, la viuda, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y expresó: “La sensación de hoy es agridulce. Te remueve todo, la desesperación, la impotencia, el dolor, el llanto, pero hay que confiar en que se puede”.

En diálogo con Alberto Lotuf, Indiana dijo: “Estuve reunida en Fiscalía. Me llamaron a las 8 de la mañana. Fue un shock, no entendía lo que me estaban diciendo. Es real, hubo un allanamiento y en teoría agarraron al que manejaba la moto, no el que disparó. Fue desde la recompensa, que aportó un dato alguien con identidad reservada. Hoy Joaquín cumpliría 38 años. Nunca bajé los brazos, si no había justicia terrenal iba a haber justicia divina”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el crimen de su pareja (octubre de 2021, en el barrio de Arroyito, en el marco del robo de su auto), Indiana siguió con su vida. “Me recibí de licenciada en comercialización, trabajo. Mi hija Malena es mi sostén, mi luz, por lo que yo todos los días me levanto. A los familiares de víctimas nos cuesta levantarnos todos los días, es un yunque en el pecho. Sin Malena no sé si hubiese podido”, indicó.

“Nosotros de Joaquín hablamos, lo nombramos, pero no con pesar. Lo recordamos con Malena de la mejor manera, que sea un recuerdo feliz. Joaquín dejó una pierna en el mundo. Malena es la alegría de la familia, fue una nena buscada, deseada. Ella estuvo presente en el asesinato, tenía dos años. Me dice cosas que no recuerdo, y pregunta, pero lo naturaliza de otra manera”, explicó.

Indiana, a su vez, resaltó: “Las dos vamos a terapia y tenemos asistencia. Es muy difícil enfrentar el día a día. A mí terapia me ayudó a entender que además de ser la viuda de Joaquín Pérez soy una mujer y tengo una vida. Tengo que vivir, me ayuda a disfrutar. No podía sonreír, disfrutar. Si algo me daba gracia sentía que le faltaba el respeto a mi duelo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con dolor, también sostuvo: “Mi lucha será para siempre. Yo crecí y me formé con Joaquín, fue mi gran amor, nos conocimos cuando yo tenía 16 años. Queríamos pasar el resto de la vida juntos, él lo cumplió, yo tengo que seguir”.

Y cerró: “Esto es el principio de un cierre. Falta mucho aún, y yo tengo que seguir. No me queda otra. Muchas veces pensé en decir ‘hasta acá’. Pero no va a ser en vano todo el sufrimiento. Hay que creer. Al que agarraron tiene 25 años, se cagó la vida, no tiene nada ese muchacho, ya está. Podría desearle las peores cosas, pero lo único que quiero es que se haga justicia. Nuestra vida la arruinó. Todo lo que pido es que pague”.