Habló el policía que baleó al pitbull: "Sentí temor, pero prioricé la vida"

Un policía de 45 años baleó a un pitbull que atacó a varias personas en Liniers al 1000, zona sur de Rosario. “Sentí temor, pero prioricé la vida”, dijo Ezequiel, el agente que intervino y evitó que el desastre sea mayor.

Héctor, herido por el perro, habló en Cadena 3 Rosario con el policía que lo salvó y expresó: “Gracias oficial, mi más modesta felicitación, me salvó la vida, el perro me hacía pedazos. Si había una criatura la mataba. No se sienta acomplejado, es un buen policía”.

NOTICIA EN DESARROLLO